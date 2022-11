Groep D voorgesteld: twee laagvliegers en Denemarken loert op de Franse kroon

Het WK staat voor de deur en dus is het tijd voor een presentatie van alle landen. Vandaag: groep D, met Frankrijk, Denemarken, Tunesië en Australië.

Frankrijk

De trainer

Als er iemand onder vuur lag na het afgelopen EK, was het wel Didier Deschamps. Frankrijk speelde een matig toernooi zonder wervelend voetbal en moest afdruipen na een penaltydrama tegen Zwitserland. Ook in de Nations League liep het niet op wieltjes voor Les Bleus. Het eindigde pas derde in zijn groep, achter Kroatië en Denemarken. De bondscoach reageerde gelaten: ‘De afgelopen maanden waren erg moeilijk. We hadden niet genoeg energie en de frisheid ontbrak.’ De oud-international zal dus met oplossingen moeten komen om er op het WK iets van te maken.

De vedette

Kylian Mbappé staat voor een afspraak met de geschiedenis. Zijn strafschop tegen Zwitserland op het EK werd gestopt door Yann Sommer, de aanvaller heeft daarom iets goed te maken in Qatar. Ellenlange transferonderhandelingen bezorgden hem de voorbije zomer nog kopzorgen, maar uiteindelijk bleef de spits gewoon bij PSG, weliswaar voor een astronomisch bedrag. Hij wil dit seizoen een fantastische dubbelslag slaan: het WK én de Champions League winnen. Wereldkampioen werd hij al eens, maar de beker met de grote oren kon hij nog niet binnenhalen. Die prijs zou niet misstaan op het nu al rijkelijk gevulde palmares van het Franse wonderkind.

De ambitie

Het is sinds die ene avond in 2018 niet meer wenselijk om positief te spreken over Frankrijk, maar wie op een landentoernooi namen als Mbappé, Benzema en Griezmann op het wedstrijdblad kan zetten, is het aan zichzelf verplicht om mee te doen voor de winst. En dat niet alleen, liefst nog met sprankelend voetbal.

Cijfer: 436 miljoen

Op 1 november dit jaar was ‘Ramenez la coupe à la maison’ al 436 miljoen keer bekeken op YouTube. De hit van de groep Vegedream was het overwinningslied van de Fransen in 2018 en is sindsdien de officieuze hymne van de nationale ploeg.



Denemarken

De trainer

Kasper Hjulmand gidste Denemarken op het voorbije EK naar een knappe halve finale. Nadat sterspeler Christian Eriksen in elkaar gezakt was in het openingsduel tegen Finland, wist Hjulmand zijn team toch op te peppen voor het vervolg van het toernooi. Rechtsback Joakim Mæhle was lovend over de manier waarop zijn coach dat had gedaan: ‘Hij durfde zijn gevoelens te tonen na wat er met Christian gebeurd was. Wat we hebben meegemaakt heeft ons door zijn aanpak dichter bij elkaar gebracht. Hij is een goede coach en nu ook een vriend voor ons.’ Die positieve flow trokken de Denen door in de Nations League: ze eindigden als tweede in hun groep, na Kroatië, maar voor Frankrijk en Oostenrijk.

De vedette

De voetbalwereld stond even aan de grond genageld toen het hart van Christian Eriksen stopte met kloppen. Sindsdien is de Deen de protagonist in een wonderlijk verhaal dat nog lang niet ten einde is. Hij maakte zijn comeback bij Brentford en deed dat voortreffelijk. De middenvelder wil graag nog enkele jaren voort voetballen en doet dat sinds dit seizoen in het shirt van Manchester United. Hij is nog altijd een sierlijke voetballer die schijnbaar moeiteloos de ene na de andere pass verstuurt.

De ambitie

Denemarken mag stiekem hopen op groepswinst. Het verkeert in uitstekende vorm en kon in de Nations League Frankrijk al de baas. Waarom zou het die prestatie niet kunnen herhalen?

Cijfer: 27

Denemarken puurde uit 10 WK-kwalificatiewedstrijden 27 punten. Alleen Duitsland deed even goed. De Denen verloren alleen op de laatste speeldag, toen de kwalificatie al lang binnen was, in Schotland met 2-0.

Kasper Hjulmand, de architect van Denemarken. © GETTY

Tunesië

De trainer

Jalel Kadri was nog assistent bij Tunesië op de Afrika Cup, maar na een teleurstellende uitschakeling in de kwartfinale zette hij na het ontslag van Mondher Kebaier een stapje hogerop en werd hij bondscoach. Sinds hij de sleutels in handen heeft gaat het Tunesië voor de wind. De ploeg van Kadri won in juni nog de Kirin Cup, een vierlandentoernooi met Japan, Ghana en Chili als andere deelnemers.

De vedette

Vedette is misschien een groot woord, maar bij de Tunesiërs speelt wel een oude bekende. Dylan Bronn, ex-Buffalo, voetbalt momenteel bij Salernitana in de Serie A. De 27-jarige verdediger is een van de weinige Tunesiërs die in een Europese competitie speelt en hij steekt er in de nationale ploeg bovenuit met zijn ervaring.

De ambitie

Tunesië is geen hoogvlieger en werd ook geloot in een moeilijke groep. Het zal zelf moeten stunten en hopen dat andere landen punten laten liggen. In de Kirin Cup bewees het dat te kunnen, maar eind september kregen de mannen van Kadri nog een 5-1 aan de broek van Brazilië. Het kan dus alle kanten uit.

Cijfer: 2004

In dat jaar haalde Tunesië zijn grootste triomf in zijn geschiedenis. Toen won het de Afrika Cup, die het ook zelf organiseerde, door in de finale Marokko te verslaan. Op een WK geraakte het nooit verder dan de groepsfase.

Dylan Bronn, een van de weinige bekende namen in de Tunesische selectie. © GETTY

Australië

De trainer

Graham Arnold is al vier jaar bondscoach van Australië, hij volgde de Nederlander Bert van Marwijk op na het WK in Rusland. Tijdens de kwalificaties voor Qatar maakte Arnold een opvallende keuze: in de levensbelangrijke intercontinentale play-offwedstrijd tegen Peru deed hij ‘een Van Gaaltje’ door voor de penaltyreeks zijn doelman te wisselen. Mathew Ryan, ooit bij Club Brugge, bleek niet de beste papieren te hebben als het op strafschoppen zou aankomen. De bondscoach bracht Andrew Redmayne in en die werd de held nadat hij de beslissende penalty stopte.

De vedette

Aaron Mooy is al jaren een certitude in het elftal van de Aussies. Met zijn ervaring in de Premier League is hij de metronoom op het middenveld. Mooy vertrok vorige zomer naar Celtic, na een avontuur bij Shangai Port in China, waar hij onder leiding van Ivan Leko speelde. Omdat het Chinese voetbal nog steeds gebukt gaat onder covidrestricties, liep de Australische middenvelder het risico de laatste kwalificatiewedstrijden te missen door de quarantaineregels. Hij besloot daarom zijn club te verlaten en naar Schotland te trekken.

Aaron Mooy is opnieuw van de partij bij Australië. © GETTY

De ambitie

Het lijkt onbegonnen werk voor Australië om zich te plaatsen voor de knock-outfase. Vooral in het aanvallende compartiment heeft het te weinig kwaliteit. De Socceroos toonden in hun kwalificatiecampagne dat ze er stonden op de momenten dat het er echt toe deed, iets wat hen misschien nog eens kan doen stunten.

Cijfer: 37

Met 37 lentes is Danny Vukovic de oudste speler in de Australische selectie. De ex-doelman van KRC Genk is reservekeeper en speelt vooral een grote rol in de kleedkamer.