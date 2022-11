Groep E voorgesteld: Spanje of Duitsland tegen België?

Het WK staat voor de deur en dus is het tijd voor een presentatie van alle landen. Vandaag: groep E, met Spanje, Duitsland, Japan en Costa Rica. Belangrijk detail: als België eerste of tweede wordt in zijn groep, speelt het tegen de eerste of tweede uit deze poule.

Spanje

De trainer

Luis Enrique, de man die Barcelona naar de laatste Champions Leaguewinst gidste, is ondertussen al vier jaar aan de slag bij Spanje. Ondanks een kort intermezzo – hij stopte tijdelijk na het overlijden van zijn dochter in 2019 – laat Enrique het land weer spelen zoals de Spanjaarden dat graag zien: met technisch, verzorgd voetbal dat uitgaat van veel balbezit en overwicht.

Na hun glorieperiode van 2008 tot 2012 kregen de Spanjaarden harde klappen te verduren op grote toernooien in 2014, 2016 en 2018. Enrique loodste Spanje echter knap naar de halve finale op het EK 2021 en bijna won het ook de Nations League. Bovendien speelde het al enkele spectaculaire wedstrijden, zoals de 6-1-overwinning tegen Duitsland in de Nations League twee jaar geleden.

De vedette

Het is niet evident om één sterspeler te kiezen uit het legioen van technisch verfijnde voetballers met wie Spanje naar Qatar trekt. Toch is het belangrijk om stil te staan bij Ferran Torres. De flankaanvaller, die bij FC Barcelona vaak op de bank zit, is bij de nationale ploeg een cruciale pion in de aanval. Sinds hij als 19-jarige voor het eerst werd opgeroepen, scoorde hij al 13 keer in 28 wedstrijden. Daar waren enkele belangrijke doelpunten bij, zoals een dubbel tegen Italië in de Nations League en een treffer in de met 5-3 gewonnen wedstrijd tegen Kroatië op het EK.

De ambities

Spanje mag dan wel niet de topfavoriet voor eindwinst zijn, veel Spanjaarden zullen toch hopen dat hun land er een gooi naar kan doen. Tien jaar geleden won Spanje voor het laatst een trofee, daarmee eindigde een periode van vier jaar totale voetbaldominantie. Sindsdien schopte het land het niet meer verder dan de 1/8 finale op een WK. Onder Enrique doet het voetbal soms denken aan de periode van weleer, maar kan deze groep het niveau halen van Xavi, Iniesta, Puyol en Villa?

Cijfer: 3

Spanje is en blijft het enige nationale team dat driemaal op rij een groot toernooi won: het EK in 2008, het WK in 2010 en het EK in 2012. Die unieke prestatie, waarbij La Roja bovendien ook heerlijk voetbal op de mat bracht, doet veel voetbalfans mijmerend terugdenken. Je kan erover discussiëren of dat Spanje al dan niet de beste nationale ploeg aller tijden was, maar in eigen land zijn ze alvast overtuigd van wel.

© GETTY

Duitsland

De trainer

Hansi Flick trok vorig jaar bij Bayern München de deur al na een seizoen achter zich dicht. Hij volgde Joachim Löw op, die na vijftien jaar de Mannschaft vaarwel zei. Flick is bezig aan een vernieuwingsoperatie: de oude garde moet plaatsmaken voor nieuw jong talent. Geen gemakkelijke opdracht, want in de laatste jaren onder Löw zakte Duitsland volledig weg.

De vedette

Bij de Duitsers lopen natuurlijk nog heel wat kleppers rond. Joshua Kimmich schoolde zich onder het toezicht van Pep Guardiola om van rechtsachter tot verdedigende middenvelder en behoort nu misschien wel tot de besten van de wereld. Hij is de onvermoeibare motor van Bayern en leidde de Duitse recordkampioen naar heel wat successen. De laatste jaren werd hij ook steeds meer een leider. Een rol die hij ook vervult bij de nationale ploeg. Kimmich wil het komende WK alvast beter doen dan de 1/8 finale die Duitsland haalde op het EK.

De ambitie

Duitsland moet in principe kunnen meestrijden om winst in de groep. Het heeft een sterke selectie, die vooral op het middenveld excelleert, maar op een WK moet je top zijn om ver te geraken. Bijna niemand verwacht dat de Duitsers mee zullen doen voor de eindoverwinning, maar hen afschrijven doe je toch beter niet.

Cijfer: 2

Op het vorige WK kon Duitsland maar twee doelpunten maken. In de 2-1-overwinning tegen Zweden scoorden Reus en Kroos, maar in de andere wedstrijden bleef de nul op het bord, met een vroege exit als gevolg.

© GETTY

Japan

De trainer

Hajime Moriyasu is geen bekende naam bij ons. Zowel als speler als als coach spendeerde hij zijn hele carrière in het land van de rijzende zon. Hij heeft al enkele J-leagues op zijn palmares staan, maar is sinds 2018 bondscoach. Op het laatste WK zat hij als assistent op de bank om te zien hoe het hardwerkende Japan in de slotminuut van de 1/8 finale ten prooi viel aan een geweldige Belgische counter. Na dat WK is hij bondscoach geworden. Onder zijn leiding behaalde de Blauwe Samoerai de finale van de Asian Cup en kwalificeerde het zich naar goede gewoonte vlot voor het WK.

De vedette

Daichi Kamada dartelde enkele seizoenen geleden nog over de Belgische velden. De technicus met een neus voor doelpunten was de smaakmaker van het sterke STVV van Marc Brys. Met 16 doelpunten in 36 wedstrijden is hij een van de trefzekerste spelers die Stayen gekend heeft in de afgelopen jaren. Die lijn kon hij doortrekken bij Eintracht Frankfurt, waar hij vaste waarde werd en waarmee hij vorig jaar zelfs de Europa League won.

De ambitie

Japan heeft een gebalanceerde kern met veel kwaliteiten, discipline en voetballend vermogen. Mits een goede loting zouden ze altijd een grote kanshebber voor de achtste finales zijn. Het zat echter niet mee, de Japanners treffen Spanje en Duitsland al in de groepsfase. Een tegenvaller, maar er zijn altijd topploegen die teleurstellen. Duitsland en Spanje, wees gewaarschuwd!

Cijfer: 39

Eiji Kawashima is intussen 39 jaar. De extravagante keeper die bij Lierse en Standard passeerde, begint straks bij Japan aan zijn vierde WK. Kawashima is een expert in reflexen maar zijn gebrekkige techniek, die hem soms klungelig doet keepen, speelt hem al heel zijn carrière parten. Ook in Japan ligt hij geregeld onder vuur, maar de reservekeeper van Strasbourg blijft toch onder de lat staan voor zijn land. Zo wordt hij een van de oudste basisspelers op dit WK.

Daichi Kamada speelde nog voor STVV. © GETTY

Costa Rica

De trainer

Luis Fernando Suárez passeerde de revue in tal van Zuid-Amerikaanse landen. De 63-jarige Colombiaan leidde al ploegen in Colombia, Ecuador, Peru, Honduras en Mexico. Zijn voornaamste ervaring met internationaal voetbal haalde hij bij Ecuador, waarmee hij in 2006 de groepsfase van het WK overleefde. De Hondurese nationale ploeg stond ook onder zijn leiding op het WK van 2014. Sinds 2021 managet hij Los Ticos, waarmee hij nipt de kwalificatie voor het WK verzilverde na een play-offoverwinning tegen Nieuw-Zeeland.

De vedette

Keylor Navas is al een dik decennium en meer dan 100 wedstrijden lang vaste doelman bij Costa Rica. Zijn uitstekende prestaties op het WK van 2014, toen het land het tot in de kwartfinale schopte, leverden hem uiteindelijk een transfer naar Real Madrid op. Navas is een echte held in Centraal-Amerika en wordt gezien als een van de beste doelmannen in de geschiedenis van de CONCACAF, de Centraal-Amerikaanse voetbalorganisatie. Dit WK wordt vermoedelijk zijn laatste kans om te schitteren op het internationale toneel.

© GETTY

De ambitie

Costa Rica komt naar het WK met tal van spelers uit de eigen competitie. Voor Europese journalisten is het moeilijk om dan in te schatten hoe goed de groep nu echt is. In zijn kwalificatiegroep eindigde het achter de VS, Mexico en Canada, maar heeft het wel een uitstekende vorm beet sinds de overname door Suárez. Costa Rica zit echter in een groep met Spanje en Duitsland, wat een kwalificatie voor de volgende ronde heel moeilijk lijkt te maken. Zeker als je ziet dat die groep nog wordt aangevuld door de nooit te onderschatten Japanners.

Cijfer: 5

Costa Rica is het meest succesvolle WK-land uit Centraal-Amerika met vijf kwalificaties in de WK-geschiedenis. De meest memorabele editie is het WK van 2014. Costa Rica werd toen geloot in de groep des doods met Engeland, Italië en Uruguay. Maar tegen alle verwachtingen in won Costa Rica de groep. De Engelsen en de Italianen konden hun biezen pakken. Daarna schopten de Costa Ricanen het nog tot de kwartfinale, waarin ze na strafschoppen verloren van Nederland. De teleurstelling van 2018, toen Los Ticos uitgeschakeld werden in de groepsfase, was daarom des te groter. Kunnen de Costa Ricanen nog eens het niveau van 2014 halen?