Groep F voorgesteld: een foutloos parcours voor de Rode Duivels?

Het WK staat voor de deur en dus is het tijd voor een presentatie van alle landen. Vandaag: groep F, met onze Rode Duivels, Kroatië, Canada en Marokko.

België

De trainer

Bondscoach Roberto Martínez bracht de Rode Duivels de afgelopen jaren naar een hoger niveau. Hij gidste de gouden generatie naar enkele knappe resultaten, waaronder een derde plek op het WK in 2018. De KBVB gelooft nog steeds in de Spanjaard en praat over een vernieuwing van zijn contract. Toch zijn er ook veel kritische stemmen de laatste tijd. Hij is te conservatief in zijn selecties, te positief over zijn ploeg ondanks het niveau en vooral niet flexibel genoeg om betere tegenstanders te verrassen. Martínez zal vastberaden zijn om op het WK de criticasters lik op stuk te geven.

De vedette

Moet het nog gezegd? Kevin De Bruyne is meer dan ooit de metronoom van onze nationale ploeg. Hij speelt de pannen van het dak in de Premier League en vormt sinds dit seizoen een enorm sterke tandem met doelpuntenmachine Erling Haaland. Zijn vista, passing, motor en traptechniek behoren tot het beste wat er op dit moment rondloopt in de wereld. De vraag is dus of de blonde god ook op het WK zijn ploeg naar een hoger niveau kan tillen. Als er na 90 minuten een rode blos en een glimlach op zijn gezicht te zien zijn, dan weet je dat het goed was.

De ambitie

“We zijn sterker dan op het WK in 2018”, stelde Martínez in een interview aan Sport/Voetbalmagzine. Daaruit kunnen we concluderen dat de immer goedlachse Spanjaard sterk gelooft in de wereldtitel. Ietwat vreemd, want de twijfels rond de ploeg zijn een stuk groter dan vier jaar geleden. De wankele defensie, Eden Hazard die nog een schim van zichzelf is en een blessuregevoelige Lukaku zorgen ervoor dat de Belgische hoop toch iets lager ligt. De laatste dans van deze generatie kan alle kanten uit.

Cijfer: 10

Zoveel keer was Leandro Trossard al beslissend voor Brighton dit seizoen. Met zeven doelpunten en drie assists, tegen onder andere Liverpool en Chelsea, solliciteert hij nadrukkelijk naar een basisplaats bij de nationale elf. Zijn bloedvorm kan van goudwaarde zijn op het WK, mits Martínez het aandurft om Eden Hazard naar de bank te verwijzen.

© Belga Image

Canada

De trainer

De Engelse trainer John Herdman was eerst jarenlang trainer van de Canadese vrouwen alvorens hij bij de mannen zijn kans kreeg. Na zeven succesvolle jaren bij de vrouwen werd hij in 2018 niet alleen bondscoach bij de mannen maar ook technisch directeur van de Canadese voetbalbond, een beetje vergelijkbaar met Roberto Martínez bij ons. Sinds hij bij de mannen aan de slag is bouwde hij de Canadese ploeg voor het eerst sinds lang uit tot een factor om rekening mee te houden. Met als kroon op het werk de kwalificatie voor het WK, de eerste in 36 jaar voor Canada.

De vedette

Alphonso Davies is hét gezicht van Canada als herboren voetballand. De 21-jarige voetballer met een inspirerend levensverhaal – hij werd geboren in een vluchtelingenkamp toen zijn ouders vluchtten uit Liberia – ontwikkelde zich op enkele jaren tot het prototype van de moderne linksback. Bij Bayern won hij al op 19-jarige leeftijd de Champions League en verbaasde hij de wereld met een geweldige assist in de halve finale tegen Barcelona. In 2017 debuteerde hij als jongste speler ooit bij Canada, enkele maanden later scoorde hij ook als jongste speler ooit voor zijn nationale ploeg. Ondertussen begint hij aan zijn vierde seizoen voor Der Rekordmeister en lijkt hij voor de komende 10 jaar een vaste waarde te zullen zijn in de top van het Europese voetbal.

De ambitie

Canada is een land met vrijwel geen WK-geschiedenis. Op zichzelf is het dus al een knappe prestatie dat het van de partij is op een eindtoernooi. Toch zal dit Canada geen genoegen nemen met een figurantenrol. Samen met de VS staan zij voor een heropleving van het voetbal in Noord-Amerika. Er zit ook echt talent in de kern, met Cyle Larin en Jonathan David heeft het interessante spelers in de voorlinie rondlopen. De groep met België, Marokko en Kroatië is wel pittig, maar de Canadezen zullen zeker concurrentieel zijn.

Cijfer: 32

Zoveel plaatsten steeg Canada in 2021 op de FIFA-ranglijst. Daarmee was het de hoogste stijger van dat jaar. De Canadezen gingen van plaats 72 naar plaats 40. Het is illustratief voor de progressie die de Canadese nationale ploeg geboekt heeft over de laatste jaren.

Marokko

De trainer

Walid Regragui verscheen pas eind augustus ten tonele. Hij verving Vahid Halilhodzic, die de laan werd uitgestuurd na voortdurende discussies met de Marokkaanse voetbalbond. Enter Regragui dus, die in de aanloop naar het WK toch al enkele belangrijke beslissingen nam. Zo haalde hij Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Amine Harit terug, die door het vorige bewind uit de ploeg waren gezet. De nieuwe bondscoach verdiende zijn strepen in het Midden-Oosten, waar hij vorig seizoen de Marokkaanse titel pakte en de Afrikaanse Champions League.

De vedette

Het gebeurt niet vaak dat de vedette een rechtsback is, maar voor Marokko is dat wel het geval. Achraf Hakimi, die de rechterflank van Paris Saint-Germain voor zijn rekening neemt, is de hoogst aangeschreven speler van de selectie. Defensief heel sterk, maar ook aanvallend draagt hij zijn steentje meer dan bij. Met zijn snelheid zoekt hij vaak de overlapping, om dan met een gemeten voorzet de bal panklaar te leggen voor zijn spitsen. Hij gaf dit seizoen al drie assists en pikte twee goals mee. Hij is een van de grootste troeven van Regragui.

De ambitie

Marokko treedt aan in de groep van de Rode Duivels en komt dus ook nog Canada en Kroatië tegen. Een loting die nogal zwaar uitvalt voor het team van Regragui, dat vooral naar de match tegen de Canadezen kijkt om punten te halen. Marokko voelt zich niet kansloos, maar beseft dat het een zware dobber wordt. Zowel de Rode Duivels als Kroatië zijn misschien niet meer van hetzelfde niveau als in 2018, toch lijken de selecties nog te sterk om niet door te stoten. Regragui en de zijnen zullen een stukje WK-magie nodig hebben om de groepsfase te overleven.

Cijfer: 3

Marokko zal slechts drie wedstrijden gespeeld hebben onder de nieuwe bondscoach voor het naar Qatar trekt. Het speelde al twee vriendschappelijke wedstrijden, waarin het won van Chile en gelijkspeelde tegen Paraguay. Op 17 november staat nog een uitwuifwedstrijd gepland tegen Georgië.

Ziyech en Hakimi, twee spelers om voor op te passen op het WK. © GETTY

Kroatië

De trainer

Zlatko Dalic staat al sinds 2017 aan het hoofd bij Kroatië. Hij leidde zijn land naar het beste resultaat op een WK ooit in Rusland met de verloren finale tegen Frankrijk. De trainer teert dan ook vooral op dat ene geweldige resultaat. Hoewel er in Kroatië steeds meer geroepen wordt om zijn ontslag, verdient hij toch krediet. Hij plaatste zijn land immers voor de Final Four van de Nations League én voor dit WK.

De vedette

De koning van de Kroatische gouden generatie. Recordinternational, winnaar van de Ballon d’Or en vermoedelijk de beste Kroatische voetballer aller tijden. Luka Modric, andermaal kapitein van Kroatië dit toernooi, weet van geen ophouden. Vorig seizoen won hij zijn vijfde Champions League en ook bij de Kroaten blijft hij een vaste waarde. Op zijn 36ste begint de onvermoeibare Modric aan zijn vierde WK. Vorig WK was hij de beste speler van het toernooi, en niemand durft met zekerheid te zeggen dat hij ons deze editie niet terug allemaal omverblaast.

© GETTY

De ambitie

In 2018 overtroffen de Kroaten alle verwachtingen door het tot de finale te schoppen. Dat WK werd toen gezien als het laatste van een ‘gouden generatie’. Die generatie is dus nu door elkaar geschud, en sterren als Rakitic, Mandzukic of Subasic zijn er niet meer bij. Toch is het zeker niet allemaal kommer en kwel. Met Vlasic, Pasalic en Majer zijn er interessante nieuwe spelers bij de kern gekomen. Bovendien blijft Luka Modric een schitterend niveau halen. De Kroaten zullen daarom hopen op een nieuwe succeseditie.

Cijfer: 4 miljoen

Zoveel mensen wonen er ongeveer in Kroatië. Van alle WK-finalisten ooit telde enkel Uruguay minder inwoners, maar hun laatste WK-finale dateert al van 1950. Het is sprekend voor hoe dit kleine landje dat 30 jaar geleden ontstond uit een bloedig conflict al decennia boven zijn gewicht lijkt te boksen. Voorlopig blijven de Kroaten echter een subtopper op het Europese continent die elk land kan verschalken.