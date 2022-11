Groep G voorgesteld: opwarmertje voor Brazilië, hard werken voor Zwitserland en Servië

Het WK staat voor de deur en dus is het tijd voor een presentatie van alle landen. Vandaag: groep G, met topfavoriet Brazilië, Servië, Kameroen en Zwitserland.

Brazilië

De trainer

Adenor Leonardo Bacchi, kortweg Tite, is ondertussen al een hele tijd bondscoach van de Brazilianen. Voor zijn periode als bondscoach pakte Tite tal van prijzen met Corinthians, sinds 2016 mag hij met de Braziliaanse supersterren werken. Bij Brazilië begon hij met zeven overwinningen op rij, maar op het WK in Rusland werd het land teleurstellend uitgeschakeld door de Rode Duivels in de kwartfinale. Toch bleef hij aan de slag bij de Goddelijke Kanaries en in 2019 won hij de Copa América. Daarna stelde hij opnieuw teleur doordat Argentinië de volgende editie van de Copa won, maar wederom behield de Braziliaanse bond het vertrouwen. Ondertussen is wel bekend dat dit WK het laatste wordt voor de 61-jarige bondscoach.

De vedette

Overal waar je kijk, zie je supersterren bij Brazilië. Toch blijft één man onbetwistbaar de held van dit Brazilië: Neymar. De speelse vleugelaanvaller scoorde een waanzinnige 74 keer in 119 wedstrijden voor Brazilië. Daar voegde hij ook nog eens 52 assists aan toe. Met die ongelooflijke cijfers kan hij straks, samen met Vinícius Júnior en Gabriel Jesus elke WK-verdediging het leven zuur maken. Kan Neymar een WK aan zijn palmares toevoegen en zich in het rijtje plaatsen van Braziliaanse groten als Pelé, Ronaldo en Rivaldo?

De ambities

Brazilië is met vijf overwinningen de succesvolste WK-ploeg aller tijden. Deze editie is de oppergaai opnieuw de ambitie. Ondertussen is het al 20 jaar geleden dat Brazilië een WK won, wat zeer lang is naar Braziliaanse normen. Het geraakte sinds 2002 zelfs niet meer in de finale. Deze hypergetalenteerde groep vol sterren moet daar een einde aan maken.

Cijfer: 21

Zoveel wereldkampioenschappen voetbal zijn er al gespeeld, en op zoveel WK’s was Brazilië ook aanwezig. Het is daarmee nog altijd het enige land dat nog geen enkele Wereldbeker miste. In die 21 deelnames won het vijf keer het toernooi, een ander record. Brazilië blijft de WK-expert bij uitstek en leverde al legendarische ploegen af, zoals de winnaars van 1970 onder leiding van Pelé, of de indrukwekkende delegatie van 2002. Beide teams worden gezien als kandidaten voor beste nationale ploeg aller tijden.

Neymar lijkt wel zin te hebben in het WK. © GETTY

Servië

De trainer

Dragan Stojkovic is een ware Servische voetballegende. In de jaren 80 en 90 voetbalde hij bij Rode Ster Belgrado en was hij kapitein van de Joegoslavische nationale ploeg. Tijdens het WK van 1990 groeide hij uit tot een van de beste spelers van het toernooi. Hij is een van de vijf spelers die de unieke ‘ster van Rode Ster’ kreeg, een eer die Rode Ster Belgrado geeft aan voetballers die een uitzonderlijke meerwaarde hadden voor de club.

De laatste acht jaar van zijn carrière speelde Stojkovic in Japan bij Nagoya Grampus. In die periode voetbalde hij ook enkele jaren onder Arsène Wenger, die naar eigen zeggen een grote inspiratiebron is. Het is ook bij Nagoya dat hij in 2008 begon als trainer en zijn eerste successen boekte, alvorens over te stappen naar het Chinese Guangzhou. In maart 2021 werd hij bondscoach van Servië, waarna hij ongeslagen door de WK-kwalificaties geraakte en het Portugal van Cristiano Ronaldo veroordeelde tot de play-offs.

De vedette

Aanvoerder Dusan Tadic lijkt hier de meest evidente keuze. De spelmaker van Ajax speelt al jaren geweldig voor de Nederlandse topclub en trekt die lijn ook door bij de nationale ploeg. Met zijn beweeglijkheid, neus voor goals en het vermogen om van elke stilstaande fase een gevaar te maken, is Tadic voor iedereen een te duchten tegenstander.

Toch zou het onrechtvaardig zijn om Aleksandar Mitrovic niet even te vermelden. De spits speelde vorig jaar een recordseizoen in de Championship bij Fulham. Bij Servië scoorde hij 50 keer in 77 wedstrijden.

De ambitie

Sinds het uiteenvallen van Joegoslavië kende Servië weinig WK-plezier: ondanks meerdere kwalificaties overleefde het de groepsfase nooit. En voor het EK kon het zich al een hele tijd niet meer kwalificeren. Toch heb je het gevoel dat er iets in deze ploeg zit. Tegen Zwitserland en Kameroen moet Servië ambitieus durven te zijn.

Cijfer: 94

De minuut waarin Ronaldo een afgekeurd doelpunt maakte in het 2-2-gelijkspel tegen Servië. Die goal had Portugal de leidersplaats in de WK-kwalificatiegroep kunnen bezorgen. Alleen, het doelpunt werd afgekeurd omdat de bal zogezegd niet over de lijn was, terwijl de beelden anders uitwezen. Er was geen VAR om te corrigeren en dus moesten de Portugezen vrede nemen met een punt. Een uitermate belangrijk moment, zo zou later blijken, want Servië won de groep en kwalificeerde zich rechtsreeks terwijl de Portugezen barrages moesten spelen.

© GETTY

Zwitserland

De trainer

Trainer Murat Yakin is een icoon van FC Basel. Hij beleefde rond de eeuwwisseling zijn hoogdagen bij de Zwitserse topclub en behaalde eretitel na eretitel. Als coach won hij er vorig decennium ook twee titels en kende hij succesvolle Europese campagnes. Na het vertrek van Vladimir Petkovic nam hij in augustus vorig jaar het roer over bij de nationale ploeg. Die kwalificeerde hij knap rechtsreeks dankzij goede resultaten tegen Italië, dat veroordeeld werd tot barragewedstrijden en uitgeschakeld werd door Macedonië.

De vedette

Granit Xhaka bij Arsenal is een verhaal van hoogtes en laagtes. De prestaties van de Zwitser zijn inconsistent en door de fans werd hij al verschillende malen uitgespuwd en terug in de armen gesloten. Wie hem vorig jaar op het EK zag schitteren tegen Frankrijk, twijfelt echter niet aan zijn talent. De kapitein kan als geen ander de lijnen uitzetten bij de Zwitsers en nu hij dit seizoen regelmatig aan spelen toekomt bij de Gunners, is er geen reden waarom hij niet de draaischijf kan zijn van een ambitieus Zwitserland.

De ambities

In een groep waarin Brazilië het enige topland is, zullen de Zwitsers absoluut ambiëren om door te gaan naar de volgende ronde. Daarvoor lijken de Serviërs de meest te duchten tegenstanders. De twee ploegen ontmoeten elkaar op de laatste speeldag van de groepsronde in wat ongetwijfeld een thriller wordt. Een stap voorbij de 1/8 finale lijkt ambitieus, en het is ook al van 1954 geleden dat Zwitserland het nog eens tot een kwartfinale schopte op een WK. Toch zijn de getalenteerde Zwitsers niet te onderschatten, vraag dat maar aan Kylian Mbappé.

Cijfer: 558

Tot op de dag van vandaag houden de Zwitsers het record voor de langste onafgebroken periode zonder tegendoelpunten op het WK. In 2006 werden ze uitgeschakeld na penalty’s in de 1/8 finale zonder één goal te slikken in heel het toernooi. Een unicum. Op het WK van 2010 hielden ze nog 1 wedstrijd en 75 minuten lang de netten schoon. Waardoor het in totaal 558 minuten zonder tegengoal bleef op een WK. Straf!

Kameroen

De trainer

Rigoberto Song is de meest gecapte speler in de geschiedenis van Kameroen. Hij maakte tijdens zijn voetbalcarrière vooral furore bij Galatasaray en West Ham, maar het zijn zijn periodes bij de nationale ploeg waarvoor hij het meest herinnerd wordt. Hij deelt de opvallende ‘eer’ met Zinédine Zidane om de enige speler te zijn die op twee verschillende WK’s een rode kaart kreeg. Als speler was hij een bonkige centrale verdediger, die met kracht, snelheid en een goede kopbal zijn tegenstanders uit de wedstrijd hield.

Song heeft weinig ervaring als trainer op het hoogste niveau en staat pas aan het roer sinds de teleurstellende prestaties van Kameroen op de Afrika Cup begin 2022. Het wordt boeiend om te zien hoever zijn status als legende en zijn tactisch vermogen hem kunnen brengen.

De vedette

Karl Toko Ekambi zal voor de creatieve vonk moeten zorgen in een ploeg die het voornamelijk moet hebben van kracht en strijd. De snelle en lange winger van Lyon, die altijd een flits in huis heeft, is al enkele jaren smaakmaker in de Ligue 1, waar hij de laatste jaren steevast meer dan 10 doelpunten per seizoen meepikte. Voor Kameroen scoorde hij 12 keer in 49 wedstrijden, waaronder 5 keer op de laatste Afrika Cup. Verder is het ook nog uitkijken naar Vincent Aboubakar en André-Frank Zambo Anguissa.

© GETTY

De ambities

Kameroen is er voor het eerst sinds 2014 weer bij op een WK. De laatste keer dat het een wedstrijd kon winnen, dateert al van 2002. In 2010 waren de Ontembare Leeuwen de eerste ploeg die mathematisch zeker was van uitschakeling. Ooit was Kameroen dan wel een van de beste Afrikaanse voetballanden, die tijd lijkt nu voorbij. In een groep waar Brazilië topfavoriet is, zal het moeten proberen punten te sprokkelen tegen Servië en Zwitserland. Geen onmogelijke opdracht, maar Kameroen zal al heel blij mogen zijn als het de groepsfase overleeft.

Cijfer: 5

Zo vaak won Kameroen de Afrika Cup, enkel Egypte doet beter. Het wijst erop dat het wel degelijk een land is met een grote voetbalgeschiedenis. Vooral in de jaren 80 had het een erg sterke ploeg. In 1990 was Kameroen het eerste Afrikaanse land dat het tot de kwartfinales van een WK schopte. Kan deze kern de gloriedagen van weleer doen herleven?