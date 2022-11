Groep H voorgesteld: een erg open groep met Portugal als favoriet

Het WK staat voor de deur en dus is het tijd voor een presentatie van alle landen. Vandaag eindigen we met groep H, met Portugal, Ghana, Uruguay en Zuid-Korea.

Portugal

De trainer

De 68-jarige Fernando Santos staat al sinds 2014 aan het Portugese roer. In zijn periode aan het hoofd van het sterrenelftal van Portugal kreeg hij al veel kritiek te verduren. Toch wist hij in 2016 het Europees kampioenschap in Frankrijk te winnen, nog steeds de enige grote prijs in de geschiedenis van het Portugees nationaal elftal. Die stunt volgde hij in 2019 op met de eindzege in de eerste Nations League.

Toch blijven er veel vragen rond de speelstijl onder Santos, voor een team dat zo vol zit met aanvallende weelde spelen de Portugezen al te vaak ongeïnspireerd. Dat werd pijnlijk duidelijk toen Portugal het EK won met slechts één overwinning na 90 minuten (tegen Wales in de halve finale). Bovendien zetten de teleurstellende resultaten op het WK in 2018 en EK in 2021 de coach extra onder druk. Benieuwd wat dat zal geven.

De vedette

Niet Cristiano Ronaldo kiezen bij Portugal, het lijkt wel blasfemie. Maar wat valt er nog te zeggen over de 37-jarige topspits dat nog niet gezegd is geweest? Daarbovenop kan je jezelf de vraag stellen of het voetbalicoon nog wel de onbetwiste superster is bij dit Portugal. Zijn slechte vorm bij Manchester United dit seizoen en het feit dat hij het rode kot in brand stak door een interview met Morgan Piers doen de vraag rijzen of er geen anderen zijn die zijn schoenen kunnen vullen.

Die zijn er wel degelijk in alle linies op het veld. Denk maar aan Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ruben Dias, João Felix… Een speler die echter dit WK zijn duivels volledig kan ontbinden, is Rafael Leão. De aalvlugge winger was cruciaal in de titel die AC Milan vorig seizoen pakte. Als Leão zijn bloedvorm kan meenemen naar Qatar, is hij een van de spelers die het gezicht van dit WK kunnen worden.

De ambitie

Wie naar de spelerslijst van Portugal kijkt, ziet een titelkandidaat. Er zijn genoeg sterren die bij topclubs spelen. Je hebt ervaren rotten, spelers op de top van hun kunnen en jonge talenten bij de vleet. Toch hangt er een negatieve sfeer rond het elftal. Op de laatste twee grote toernooien maakte het namelijk geen indruk en in zijn kwalificatiegroep werd het slechts tweede achter Servië. De magie onder Santos lijkt uitgewerkt en veel spelers hebben moeite om hun vorm vast te houden bij de nationale ploeg. Een kwartfinale lijkt misschien het hoogst haalbare.

Cijfer: 115

Cristiano Ronaldo scoorde voor Portugal maar liefst 117 keer. Geen enkele speler deed ooit beter. Hij mag zijn start dan wel gemist hebben dit seizoen, de kapitein zal zich zeker willen laten zien in Qatar. Aangezien Manchester United geen Champions League speelt dit jaar is het voor hem misschien wel zijn laatste uitstapje op het allerhoogste niveau. Een moment om te koesteren voor menig voetballiefhebber.

Rafael Leao zou wel eens dé man van dit Portugal kunnen worden. © GETTY

Ghana

De trainer

Otto Addo heeft weinig ervaring als trainer op het hoogste niveau. Hij is assistent bij Borussia Dortmund, waar hij ook enkele jaren jeugdcoach en scout was. Het was dus vooral zijn ervaring als profvoetballer die hem begin 2022 interim-hoofdcoach van Ghana maakte. Zijn beste tijden beleefde hij ook bij Dortmund, waar hij in 2002 de Bundesliga won als aanvallende middenvelder. Bij Ghana leidde hij nog niet veel wedstrijden, maar schakelde hij in de kwalificaties wel knap Nigeria uit.

De vedette

Kamaldeen Sulemana is de nieuwe hoop van de Ghanese natie. Na een geweldig eerste seizoen bij FC Nordsjælland werd de snelle winger weggeplukt door Rennes voor 9 miljoen euro. Zo werd hij de duurste uitgaande transfer ooit in Denemarken. Bij Rennes verdubbelde hij zijn waarde in zijn eerste seizoen, nu geschat rond de 20 miljoen. Sulemana is een ploegmaat en concurrent van Jérémy Doku bij Rennes en lijkt het type speler dat op een WK volledig kan ontploffen. Hij voetbalt bij Ghana in een ploeg met tal van interessante mede-aanvallers, zoals Mohammed Kudus van Ajax, de ervaren Jordan Ayew en Romatalent Felix Afena-Gyan.

De ambities

Ghana zit in een lastige groep met Portugal en Uruguay. De Zuid-Koreanen lijken echter wel een haalbare prooi voor deze dynamische ploeg met heel wat spelers om naar uit te kijken. Als het dan kan stunten tegen een van de grotere landen, is de kwalificatie binnen. Een sterk punt van Ghana is dat ze een basiselftal kunnen opstellen met veel spelers die op een degelijk niveau spelen. Waar het hen aan ontbreekt, is een superster, al loopt er veel talent rond dat dit WK zal willen gebruiken om door te breken.

Cijfer: 109

Zoveel interlands speelde recordhouder Asamoah Gyan voor Ghana. Dit WK is hij er voor het eerst sinds lang niet bij. Voor WK-fans doet de naam Asamoah Gyan denken aan een tragisch moment in de Afrikaanse voetbalgeschiedenis. Ghana stond in 2010 bijna als eerste Afrikaanse land ooit in de halve finale van het WK. In de verlengingen tegen Uruguay kreeg het een strafschop nadat Luis Suárez de bal uit het doel sloeg met de handen. Rood voor Suárez en penalty voor Ghana. Maar met de druk van een voltallig continent op zijn schouders plaatste Gyan de bal op de dwarsligger. Een strafschoppenreeks volgde en het was Uruguay dat zich kwalificeerde. De Ghanezen zullen er ongetwijfeld op gebrand zijn om dat traumatische moment te wreken in de poulewedstrijd tegen Uruguay.

Kamaldeen Sulemana is een jong toptalent bij Ghana. © GETTY

Uruguay

De trainer

Diego Alonso staat sinds eind 2021 aan het roer bij de Uruguayanen. Zijn grootste prestatie als trainer is dat hij met het Mexicaanse Pachuca de CONCAFAC Champions League won in 2016/17. Als speler (spits) speelde hij enkele seizoenen in La Liga bij onder andere Valencia en Atlético Madrid. Vervolgens kende hij ook nog enkele succesvolle jaren in de Mexicaanse eerste klasse. Met de Uruguayanen kwalificeerde hij zich al bij al vlot voor het WK, al waren de tegenstanders ook niet indrukwekkend. De blauwhemden eindigden als derde achter de onvermijdelijke Brazilianen en Argentijnen.

De vedette

Iedereen kent ondertussen Luis Suárez en Edinson Cavani. De twee spitsen maken al jarenlang de WK-defensies onveilig. Sinds kort heeft Uruguay er ook een derde topspits bij. Darwin Nuñez speelde vorig jaar een geweldig seizoen bij Benfica en werd beloond met een toptransfer naar Liverpool. Bij Uruguay kon de spits zijn clubvorm niet helemaal doortrekken, maar als hij op het WK zijn duivels ontbindt, heeft hij alles om een superster te worden.

De ambities

Uruguay is de eerste WK-winnaar uit de voetbalgeschiedenis en een land dat een reputatie te verdedigen heeft. Het is altijd ambitieus en beschikt an sich ook over een sterk team. De vraag is of er voldoende breedte is in de kern om te concurreren met de absolute top. In groep H komt Uruguay met Portugal een te duchten tegenstander tegen, maar Ghana en Zuid-Korea zijn in principe haalbare kaarten. In de 1/8 finales kan altijd een topploeg volgen, maar van Uruguay win je zeker niet zomaar. Een kwartfinale moet haalbaar zijn voor de blauwhemden.

Cijfer: 174.000

Zoveel toeschouwers waren er aanwezig in het Maracanãstadion op 16 juli 1950 voor de WK-finale tussen Uruguay en Brazilië. Uiteraard waren er voornamelijk Brazilianen in het stadion, maar zij werden in minuut 79 allemaal de mond gesnoerd door de Uruguayaanse spits Alcides Ghiggia. Hij maakte het winnende doelpunt en bezorgde Uruguay zo in hartje Rio een tweede wereldtitel. De nederlaag tegen Uruguay is nog altijd een tragisch moment in de Braziliaanse voetbalgeschiedenis en staat bekend als de Maracanazo.

Darwin Nuñez is de nieuwe ster van dit Uruguay. © GETTY

Zuid-Korea

De trainer

De 53-jarige Portugees Paulo Bento is een man met veel ervaring. In 2005 werd hij hoofdcoach bij Sporting Lissabon na een lange carrière als defensieve middenvelder in de Spaanse en Portugese competities. In 2010 werd hij trainer van de Portugese nationale ploeg, waarmee hij een EK en een WK meemaakte. Uiteindelijk werd hij ontslagen nadat Portugal in 2014 uit de groepsfase van de wereldbeker werd geknikkerd.

Daarna volgden passages bij Cruzeiro, Olympiacos en het Chinese Chonqing. Zo kwam hij op de Aziatische voetbalkaart terecht en in 2018 werd hij trainer van Zuid-Korea. Onder hem behaalde het land de kwartfinales van de Asian Cup (uitgeschakeld door Qatar) en plaatste het zich vlot voor het WK in een barragewedstrijd tegen Syrië.

De vedette

Eén man steekt met kop en schouders uit boven de rest van de Zuid-Koreaanse selectie en dat is uiteraard Heung-min Son. Vroeger was Ji-Sung Park van Manchester United het voetballend boegbeeld van Zuid-Korea, vandaag heeft Son die rol moeiteloos overgenomen. Bij Europese voetbalfans is hij bekender dan de rest van zijn ploegmaats samen. Zijn meest iconische moment voor Zuid-Korea beleefde hij op de Aziatische spelen van 2018. Daar moesten de Zuid-Koreanen het toernooi winnen om te ontsnappen aan de verplichte legerdienst in het land. Son ontbond zijn duivels in de finale en loodste de Zuid-Koreanen met twee assists in de verlengingen voorbij Japan. Zo konden alle jonge voetballers in die ploeg hun carrière verderzetten.

Alle ogen op Son bij Zuid-Korea. © GETTY

De ambities

Zuid-Korea is een vaste waarde op wereldkampioenschappen gezien hun dominantie in Azië, maar ver schopt de ploeg het zelden. Buiten Son valt er in de selectie niet direct veel te bespeuren dat doet vermoeden dat het nu beter zou gaan.

Cijfer: 10 De Zuid-Koreanen doen in Qatar voor de tiende maal op rij mee aan een WK. Vooral de deelname uit 2002, toen het gastland was, zal hen bijblijven. De Nederlandse topcoach Guus Hiddink gidste de Koreanen toen naar een halve finale, als enige Aziatische land ooit. Uiteindelijk verloor het toen van Duitsland en was in de kleine finale Turkije te sterk. Toch maakte die indrukwekkende vierde plaats het voetbal in Zuid-Korea een pak populairder.