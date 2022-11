Gustavo Alfaro, bondscoach Ecuador: ‘Voor ons is dit alles een voorrecht’

Ecuador staat voor zijn vierde Wereldbeker. In een groep met nog Senegal, Nederland en gastland Qatar hoopt bondscoach Gustavo Alfaro zijn team naar de volgende ronde te leiden. World Soccer sprak met de 60-jarige Argentijn.

Door Sam Kunti

Ecuador had het bijzonder lasting voor jouw komst. Hoe ben je erin geslaagd om dat te keren?

Gustavo Alfaro: ‘In volle pandemie was er het ontslag van Jordi Cruijff en het vertrek van Antonio Cordoba als technisch directeur. Er was veel onzekerheid. Toen ik arriveerde, merkte ik dat sommige spelers niet meer geïnteresseerd waren in de nationale ploeg, om hun land te vertegenwoordigen. Dus moest ik in dertig dagen tijd niet alleen een ploeg samenstellen maar ook opnieuw voor samenhang zorgen, voor een team dat zich idetificeert met een hoger doel. We moesten eigenlijk van nul beginnen.’

De FIFA verschoof de openingswedstrijd naar een dag eerder. Wat vond je daarvan?

Alfaro: ‘We werden niet geraadpleegd over het feit dat Ecuador de openingswedstrijd een dag eerder moet spelen. Ik geloof dat de FIFA die beslissing baseerde op het feit dat het organiserende land het recht heeft om die openingswedstrijd te spelen. Dat is een eerlijke en correcte beslissing.

‘Ik was erbij op de laatste vier openingsceremonies, in Duitsland, Zuid-Afrika, Brazilië en Rusland. Dat zijn unieke momenten, want heel de wereld kijkt toe met passie, vreugde en verwachtingen. Het feestje en de kleurrijkheid van de openingswedstrijd zijn uniek. Voor Ecuador is dan een voorrecht, we mogen deel uitmaken van zo’n groots evenement.’

Is het correct om Ecuador te bestempelen als een counterploeg?

Alfaro: ‘Als ik Ecuador moet definiëren, dan zou ik zeggen dat het een team is dat modern voetbal speelt. Ik vertelde de spelers dat ik de manier waarop ze spelen of waarop Ecuadoriaans voetbal wordt gespeeld, niet wilde veranderen. Maar ik zei hen ook dat als we hetzelfde bleven doen, de resultaten ook hetzelfde zouden blijven. Hedendaags voetbal gaat om compacte linies en in blok spelen, maar ook om snelheid en diepgang. We moeten zowel de verdedigende als aanvallende omschakeling goed beheersen en telkens we balverlies lijden, moeten we kunnen hergroeperen en snel opnieuw aanvallen om kansen te creëren. We plannen onze wedstrijden volgens modern tactieken.’

Bondscoach Gustavo Alfaro. © GETTY

What is de ambitie van Ecuador in Qatar?

Alfaro: ‘We kijken enkel en alleen naar de drie poulewedstrijden. We gaan proberen om bij de top twee te eindigen en zo een vierde wedstrijd uit de brand te slepen. Als we daarin slagen, begint er een nieuw WK, met een heel andere aanpak. Ik heb vertrouwen in mijn spelers, maar de verwachting voor dit erg jonge team (het jongste Ecuadoriaans team ooit op een WK, nvdr.) is gewoon een goed toernooi spelen. De ploeg weet dat heel het land erachter staat. We zijn trots op hen. En we hebben respect voor de kwaliteit, de ervaring en de traditie van onze tegenstanders, maar we vrezen hen niet.’

Kan de wereldtitel opnieuw naar Zuid-Amerika gaan, na de winst van Brazilië in 2002?

Alfaro: ‘Ik denk dat Zuid-Amerika een heel goeie kans maakt om dit WK te winnen. Brazilië en Argentinië hebben een solide ploeg met duidelijke ideeën. En Uruguay heft een heel sterk middenveld, een van de beste ter wereld. De Europese ploegen zullen met Brazilië en Argentinië twee strerke tegenstrevers treffen, die Europese voorbereiding koppelen aan Zuid-Amerikaans talent. Dat is een combinatie waar de Europeanen niet op voorbereid zijn.’

