Hakim Ziyech: bankzitter bij Chelsea, ster bij Marokko

Marokko maakt zich op voor een historische 1/8 finale tegen Spanje. Dat heeft het onder meer te danken aan de terugkeer van verloren zoon Hakim Ziyech.

Het was een comeback die haast in de sterren geschreven stond. Nadat Ziyech onder de vorige bondscoach Vahid Halilhodzic uit de nationale ploeg werd gezet wegens slecht gedrag en zelfs verzonnen blessures om maar niet te hoeven komen, is de Nederlandse Marokkaan onder Wahid Regragui helemaal terug. Ziyech is dé ster van deze Marokkaanse ploeg en Halilhodzic werd ook aan de kant geschoven door de bondsvoorzitter omdat hij de man van Chelsea maar niet wou oproepen.

Op het WK toont Ziyech nu waarom hij zo belangrijk is voor de ploeg. Met een assist tegen België – en een afgekeurd vrijschopdoelpunt – en een goal tegen Canada is hij dé man achter de verrassende groepswinst van de Marokkanen.

Het is een niveau dat Ziyech wekelijks liet zien in zijn periode bij Ajax. Zijn rapport met 49 goals en 81 assists in 165 wedstrijden zegt genoeg. Vooral zijn prestaties in het Amsterdamse wonderseizoen 2018/19 in de Champions League tegen onder meer Real Madrid en Juventus zal u zich nog wel voor de geest kunnen halen. Samen met Dusan Tadic maakte hij van Ajax een echte aanvalsmachine.

Wegkwijnen bij Chelsea

Ziyech was toen 26 en leek helemaal klaar voor de volgende stap, maar met Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, die elk al voor meer dan 80 miljoen euro naar de absolute top waren vertrokken, wou Ajax niet ook nog zijn Marokkaanse vleugelspeler verliezen. Zijn vertrek werd dan maar een jaartje uitgesteld naar de coronazomer van 2020. Roman Abramovitsj had nog eens zin om geld uit te geven en lokte de 27-jarige Ziyech voor 40 miljoen euro naar Stamford Bridge, samen met ook nog Ben Chilwell (50 miljoen), Timo Werner (53) en Kai Havertz (80).

Frank Lampard kreeg de lastige taak om de nieuwe miljoenenaanwinsten in te passen in zijn team, maar waar dat met Werner, Havertz en in enige mate ook met Chilwell lukte, was dat niet het geval met Ziyech. De Nederlandse Marokkaan kwam dan wel in 39 wedstrijden aan de bak, maar maakte slechts 1 keer de 90 minuten vol en stond 23 keer in de basis, waarvan 5 keer in de mindere wedstrijden in de FA Cup.

Ziyech in actie tegen de Rode Duivels, waarin hij met een afgekeurde goal en assist erg bepalend was. © GETTY

Lampard kreeg het geheel niet aan de praat en werd in het midden van het seizoen al vervangen door Thomas Tuchel, maar ook onder de Duitser verging het Ziyech niet beter. Hetzelfde gebeurde onder diens opvolger sinds september Graham Potter. Na 2,5 seizoenen staat de teller van Ziyech zo nog maar op 92 wedstrijden, waarin hij 14 keer scoorde en 10 assists gaf, slechts een fractie van zijn cijfers bij Ajax.

Nochtans leek de komst van Graham Potter even wat hoop te geven. ‘Ik wil spelers zien die dapper zijn, de bal opeisen en met plezier spelen’, vertelde hij bij zijn komst. Maar dat bleek toch ijdele hoop, zo blijkt ook na enkele maanden van de Brit bij de Blues. Geen enkele keer stond Ziyech voor dit WK in de basis. Meer nog, in Qatar zit Ziyech al aan meer minuten in drie wedstrijden dan in het hele seizoen met Chelsea in de Premier League en Champions League.

Vertrouwen van Regragui

Bij Marokko krijgt hij de vrijheid om te doen wat hij wil. In de strakkere organisaties van Lampard, Tuchel en nu Potter krijgt hij die niet. Dat is nu eenmaal het leven van een mindere god bij de absolute top. Enkel de KDB’s, Messi’s en Ronaldo’s mogen doen wat ze willen. Bij Marokko heeft Ziyech die status wel en krijgt hij het vertrouwen van de bondscoach dat hij de absolute ster is. Dat belang zag Regragui in. ‘Geef hem liefde en vertrouwen en hij is bereid voor je te sterven.’

Waarom zit Hakim Ziyech dan nog steeds bij Chelsea? Simpel, de Blues vroegen te veel voor hem afgelopen zomer. Op zijn 29ste wou de ex-tovenaar van Ajax ergens anders met een propere lei beginnen. Onder meer AC Milan hengelde een tijdje achter de kunstjes van Ziyech, maar kon hem niet losweken bij Chelsea. Het WK, zíjn grote podium, zal hem misschien wel een serieus duwtje in de rug geven. De magie zit er nog steeds in, nu de juiste club vinden om dat weer wekelijks te laten zien.