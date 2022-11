Hansi Flick: ‘We willen met Duitsland opnieuw naar de top, maar dat is nog een hele weg’

De Duitse bondscoach wil dat Duitsland zich weer herkent in de Mannschaft, zo vertelt hij in WorldSoccer.

Door Nick Bidwell

Wanneer is volgens u het WK geslaagd voor Duitsland?

‘Als je met de Duitse nationale ploeg naar een groot toernooi gaat, is het niet genoeg om gewoon door de groepsfase te geraken. Ze verwachten van ons minstens een kwartfinale en eigenlijk zelfs een halve finale. Maar dat is de doelstelling van elke individuele speler.’

Is het idee van Duitsland dat het WK wint realistisch of wishful thinking?

‘In november 2019 (toen hij trainer werd van Bayern München, nvdr) had niemand durven te voorspellen dat Bayern de Champions League zou winnen. We hebben in de nationale ploeg meerdere spelers die de grootste trofeeën hebben gewonnen. Zij weten wat ervoor nodig is om successen te behalen en hoe dat voelt. Iedereen die dat gevoel ooit gehad heeft, wil het opnieuw.’

Is de elfde plaats op de FIFA-wereldranking een goede weerspioegeling van de recente resultaten van uw team?

‘Dat speelt wat mij betreft niet zo’n grote rol. Onze doelstelling is duidelijk. We willen opnieuw onze plaats van vroeger innemen, tussen de wereldtop. Maar we zijn ons ervan bewust dat we nog een heleweg hebben af te leggen.’

Bekijkt u Qatar als een opstapje naar het EK van 2024, dat in Duitsland wordt georganiseerd?

‘Nee. We willen zo ver mogelijk geraken op dit WK, niet gewoon deelnemen. Onze bedoeling is dat iedereen zich opnieuw herkent in de Mannschaft. Dat is niet alleen een kwestie van sportief success maar ook van de juiste mentaliteit, intensiteit, engagement en honger. Dat is wat supporters willen zien en dat vragen wij ook aan de spelers. Als we twee goals voorstaan, wil ik niet dat we op onze lauweren gaan rusten. Ik wil dat we dan op zoek gaan naar de derde en vierde goal. Het gaat om enthousiasme, overtuiging en toewijding.’

Bent u meer geïnteresseerd in pressing en snelle aanvallende omschakeling dan in dominantie en balbezit?

‘Ik ben een adept van balbezit, maar niet in de zin van eindeloos de bal rondtikken. We willen altijd iets positiefs voor ogen houden. Bij elke baltoets moeten we aan de aanvallende mogelijkheden denken. Er is een verschil tussen de bal achterin rondspelen en snel naar het doel gaan na een pass.’

Wat geeft u vertrouwen voor het komende toernooi?

‘Voor elke positive hebben we verschillende alternatieven. Bovendien hebben we veel flexibele spelers, die meerdere rollen aankunnen, zoals Kai Havertz, Thomas Müller en Jamal Musiala.’

