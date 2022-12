Harry Kane: de doelpuntenmachine die steeds meer aangever wordt

We kennen hem allemaal als een van de beste spitsen ter wereld, maar de man die ooit een echte nummer 9 was, wordt steeds meer een 10. Een analyse.

Billy Wright, Bobby Moore en David Beckham. Dat zijn de enige andere spelers met meer WK-wedstrijden als Engels kapitein dan Harry Kane. Meer nog, het is nog niet gebeurd dat Engeland met dezelfde kapitein drie keer op rij de halve finale van een groot toernooi zou bereiken. Na de vierde plaats in Rusland en de zilveren medaille strijden The Three Lions zaterdagavond voor een plek bij de beste vier in Qatar. En dan hebben we het nog niet gehad over de doelpuntenproductie van de Tottenhamspits. Kane zit na 79 interlands al aan 52 treffers, nog twee en hij stoot Wayne Rooney (53) van de troon.

Het moge dus duidelijk zijn: Harry Kane is nu al een icoon van het Engelse voetbal en van levensbelang voor de huidige nationale ploeg. ‘Onze kapitein is een topspeler en zijn statistieken zijn fenomenaal’, was Southgate voor het toernooi nog lovend over Kane. Maar zijn die statistieken nog altijd die van een echte nummer 9, een spits die voorin blijft hangen en de ballen maar moet binnentikken in de zestienmeter? Helemaal niet, Kane is in de voorbije jaren steeds meer een nummer 10 geworden.

Kijk maar naar zijn baltoetsen tegen Iran. De Engelsen wonnen oververdiend van Iran, maar Kane scoorde geen enkele keer. Zo afhankelijk is de ploeg dus niet van zijn goals. Wel van zijn passes. Zo raakte de man van Tottenham slechts 19 keer de bal voor zijn vervanging in de 76ste minuut, wat minder was dan elk van de invallers. Maar daartegenover gaf hij wel negen passes, elk vooruit om de aanval te lanceren. Ook op dat vlak is deze versie van Kane dus van groot belang voor de ploeg.

De man die het team beter maakt

Het is een trend die nog niet al te lang is ingezet bij de Engelse nationale ploeg, maar wel al langer bezig is bij de Spurs. Zo kwam Kane voor het seizoen 2020/21 maximaal aan 7 assists per jaargang. Daarna ontplofte Kane ineens in de beslissende passes. 20/21 werd afgesloten met 17 assists, vorig jaar was hij nog goed voor 10. Die twee seizoenen was hij meer bepalend met passes dan in de zes jaren ervoor.

Die ommekeer maakte van Kane echter niet noodzakelijk een minder goeie spits, laat ons eerder zeggen een meer complete. Zo bleef de productie met 33 goals in 2021/22 en 27 het jaar erop fenomenaal.

Bij de Engelse nationale ploeg gebruikt Southgate Kane pas de laatste maanden meer als een omgeturnde nummer 10. Zo zit hij dit jaar al aan 3 assists en pas 4 goals, waaronder pas zijn eerste in de 1/8 finales tegen Senegal. Die drie beslissende passes komen wel allemaal van dit WK, enkel Bruno Fernandes doet voorlopig even goed in Qatar. Zo is Kane niet meer louter de man die voor de goals moet zorgen, maar ook zijn team beter laat voetballen. Het zal nodig zijn tegen Frankrijk in de kwartfinales.