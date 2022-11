Hazard niet, Lahbib wel: minister van Buitenlandse Zaken draagt ‘One Love’-band in Qatar

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib is woensdagavond aanwezig in het Ahmad Bin Ali-stadion om er de Rode Duivels aan te moedigen in hun eerste wedstrijd van het WK in Qatar tegen Canada. De minister draagt er de inmiddels controversiële ‘One Love’-band om haar arm, zo is te zien op foto’s, waar ze aan de zijde van FIFA-voorzitter Gianni Infantino te zien is in de tribune.

Lahbib is in het gezelschap van bondsvoorzitter Paul Van den Bulck en FIFA-voorzitter Infantino te zien in de eretribune, met de band om haar arm.

Voor haar vertrek had Lahbib aangegeven dat ze met een politieke boodschap rond de verdediging van de mensenrechten, inclusief die van de LGBTQ+-gemeenschap naar Qatar trok.

Zeven Europese voetbalploegen, waaronder de Rode Duivels, hebben maandag beslist om toch geen kapiteinsband te dragen in de regenboogkleuren en met ‘One Love’ – tegen discriminatie en voor inclusie – nadat de FIFA gedreigd had met ‘sportieve sancties’. Dat leidde tot veel verontwaardigde reacties.

Lahbib ziet haar reis naar Qatar als een manier om het streven naar hervormingen op het gebied van de mensenrechten en arbeidsrechten te ondersteunen, om ‘een kritische dialoog te bewaren die België en Qatar in staat zal stellen om vooruitgang te boeken’.

De regering had in eerste instantie gepland om de minister enkel naar Qatar te sturen indien de Rode Duivels de halve finales zouden halen. Uiteindelijk gaf ze toch groen licht om vanaf de eerste match te gaan. Het afleveren van een diplomatieke boodschap mocht niet afhangen van de sportieve prestaties, zei Lahbib.