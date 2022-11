Het meest besproken WK ooit, ook bij Sport/Voetbalmagazine

De wereldbeker in Qatar wordt op veel vlakken uniek en dat gaan we op deze site volledig voor u coveren. Dit mag u van ons verwachten.

Hoe kan u zich het best voorbereiden op het WK voetbal in Qatar? Één adres: Sport/Voetbalmagazine. In onze ultieme WK-gids vindt u al heel wat lekkers, maar ook op sportmagazine.be kan u de komende weken terecht. Vanaf vrijdag 18 november geven we u daar een update van alle selecties in een gratis online magazine.

We brengen u verder nog alle stadions in detail, stellen alle ploegen voor met hun vedetten, ambities en opvallende weetjes, sommen de spelers op die u zeker moet volgen in Qatar en zetten alle landen in een power ranking die na iedere speeldag wordt geüpdatet. We serveren u ook een overzicht van het WK in 22 merkwaardige cijfers.

Natuurlijk gaan we tijdens het toernooi gewoon door op dat elan. De dagelijkse actualiteit vindt u in onze liveblog, evenals de verslagen van alle wedstrijden. Dat alles begint trouwens al ’s morgens al met een vervroegde nieuwsbrief waarin we u onze beste stukken voorschotelen.

In ‘Made in the Jupiler Pro League’ berichten we over enkele (oud-)spelers uit de Belgische eerste klasse. Hoe gaat het nog met hen, wat mogen we ervan verwachten op het WK en hoe belangrijk zijn ze geworden voor hun nationale ploeg? Verder hebben we nog interviews met Virgil van Dijk, Tajon Buchanan en de bondscoaches van de grote landen.

Het zwaartepunt van dit WK ligt natuurlijk bij onze Rode Duivels. Wat bakken Kevin De Bruyne en co ervan tijdens hun ‘laatste dans’? Onze analist Guillaume Gautier blikt vooruit en terug op iedere wedstrijd en van onze mensen in Qatar mag u een uniek sfeerverslag verwachten. Verder sprak redacteur Aurélie Herman in ‘Speaking of the Devil’ met zeven Red Flames en bondscoach Ives Serneels over de Rode Duivels en hun kansen op dit WK. Zij geven het stokje na hun EK van afgelopen zomer door aan hun mannelijke collega’s.

Ten slotte zullen we ook de politieke en sociale thema’s van het toernooi niet onderbelicht laten. Sam Kunti, onze man ter plaatse, volgt het WK met een bijzonder oog voor mogelijke mistoestanden.

U merkt het al, bij Sport/Voetbalmagazine kan u terecht voor alles over het WK en willen we zoals steeds de meerwaarde creëren die ons blad typeert. Kan u ook niet wachten tot de wereldbeker eindelijk begint?