Hoe verlengingen de beste vrienden van Kroatië werden

Luka Modric en co bereikten voor de derde keer de halve finales van het WK na twee opeenvolgende gewonnen penaltyreeksen. Het is een nieuwe specialiteit van het Kroatische huis.

Worden we voor de tweede WK op rij getrakteerd op een identieke finale? Het zou een primeur zijn als Kroatië dinsdag en Frankrijk woensdag zouden doorstoten naar die laatste fase. Hoewel er al twee opeenvolgende winnaars zijn geweest (Italië in 1934 en ’38 en Brazilië in 1958 en ’62) en twee opeenvolgende ongelukkige finalisten (Nederland in 1974 en ’78 en West-Duitsland in 1982 en ’86), is het nog nooit voorgekomen dat twee finales op rij door dezelfde landen gespeeld worden.

Hoewel de aanwezigheid van Frankrijk op 18 december geen verrassing zou zijn gezien de kwaliteit van hun kern (ondanks de afwezigheid van spelers als Karim Benzema, Ngolo Kanté en Paul Pogba), zou de aanwezigheid van de Kroaten dat wel zijn. Het Kroatische team is toch al wat verouderd, met veel spelers in de dertig, en strandde op het vorige EK nog in de 1/8 finales tegen Spanje – ook al eindigde Frankrijk daar ook na penalty’s tegen Zwitserland. Bovendien hadden ze een zware parcours nadat ze de Rode Duivels hadden uitgeschakeld in de groepsfase. Met Japan, dat net Spanje en Duitsland had verslagen, en in de kwartfinale topfavoriet Brazilië leken de hardwerkende Kroaten niet voorbestemd voor een plaats bij de vier beste landen van het toernooi. Maar twee verlengingen en evenveel penaltyreeksen later staan Luka Modric en co daar nu toch.

Beginnersgeluk?

Kroatië heeft altijd enkele briljante spelers in hun gelederen gehad, maar aanvallend was het nooit top in op de grote toernooien, laat staan in de knock-outfase. Maar op een WK is het wel al geleden van 1998 – als we de vorige finale niet meerekenen – dat ze nog eens in 120 minuten verloren. Op EK’s ligt dat net wat anders.

Logischerwijs afwezig op de Amerikaanse Wereldbeker van 1994, waren de Kroaten er een eerste keer bij op het het EK in Engeland in 1996. Daarin ging het meteen door naar de volgende ronde maar verloor het van Duitsland in de kwartfinales. Twee jaar later verraste Kroatië de hele wereld op het WK in Frankrijk door meteen de halve finales te bereiken. Tegen de uiteindelijke wereldkampioen Frankrijk leidde Kroatië met 0-1 dankzij Davor Suker, voordat de Fransen erop en erover gingen dankzij twee goals van de onwaarschijnlijke Lilian Thuram.

Kroatië kwam weer met beide voeten op de grond bij de volgende toernooien. Tot en met het WK in 2006 was de groepsfase het hoogst haalbare.

Thuram maakte met zijn eerste twee goals voor Les Bleus een einde aan het WK-avontuur van Kroatië in 1998. (GETTY)

Verlengingen vanaf 2008

Na het WK in Duitsland nam Slaven Bilic het nationale roer over en dat kwam de groep alleen maar ten goede. Kroatië domineerde zijn groep op het EK 2008, waardoor het in de kwartfinales tegenover Turkije stond. De twee teams gingen naar verlengingen en daarin leek Kroatië zijn slag te slaan met Ivan Klasnic die in de 119e minuut de winning goal maakte. Of dat dachten ze toch, want Semih Sentürk wist alsnog gelijk te maken. Na strafschoppen lag Kroatië uit het toernooi.

Nadat Modric en co zich niet wisten te plaatsen voor het WK in Zuid-Afrika werd het EK 2012 de volgende grote afspraak voor het Balkanland. Daarbij zaten ze in dezelfde groep als Spanje en Italië, de uiteindelijke finalisten van het toernooi. Opnieuw een ontgoocheling dus. Net zoals op het WK in Brazilië twee jaar later, toen Kroatië er opnieuw meteen uit lag. Een ander verhaal was het EK 2016 in Frankrijk. Kroatië raakte nog eens voorbij de groepsfase maar verloor in de kwartfinales van Portugal… na verlengingen en een laat doelpunt van Quaresma.

5/5 op WK’s

De grote wraak voor de laatste jaren kwam er uiteindelijk in 2018 in Rusland. Verlengingen werden er opeens de specialiteit van het Kroatische huis. In de 1/8 finales volgden er penalty’s tegen Denemarken, die de Kroaten wonnen dankzij een uitmuntende Danijel Subasic die drie penalty’s pakte. In de kwartfinales gingen vervolgens de Russen eruit… opnieuw na strafschoppen. En in de halve finales ging Engeland voor de bijl, toen Mario Mandzukic in de verlengingen de WK-droom van The Three Lions aan diggelen schopte. In de finale was de veer dan toch gebroken. Frankrijk won die eenvoudig met 4-2 na 90 minuten.

Mario Mandzukic was dé held van de natie na zijn laat doelpunt tegen Engeland op het vorige WK. (GETTY)

Op het laatste EK eindigden de Vatreni als tweede in hun groep en kwamen ze Spanje tegen in de 1/8 finales. De wedstrijd was vrij spectaculair: La Roja leidde met 3-1, maar zag de tegenstander in de blessuretijd terugkomen dankzij Mario Pasalic. Net als vijf jaar eerder tegen hun Iberische buren brak Kroatië in de extra 30 minuten. Alvaro Morata en Mikel Oyarzabal konden Kroatië in de eerste helft van de verlengingen helemaal uittellen.

Kroatië heeft op EK’s dus al heel wat minder heroïsche prestaties verricht als het naar verlengingen gnig. Terwijl het land hun vijf wedstrijden met verlengingen wonnen op WK’s, is dat op het Europese toneel heel wat minder met slechts één zege op drie partijen met verlengingen.

Argentinië weet dus waar het voor staat en zal de Balkanboys zeker niet onderschatten. Vraag dat maar aan Brazilië, de grote Zuid-Amerikaanse rivaal.