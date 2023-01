Hommeles in Amerikaans voetbal: bondscoach uit functie gezet na beschuldigingen door familie toptalent

Het WK krijgt een bittere nasmaak bij het Amerikaanse nationale team. Na beschuldigingen van huiselijk geweld werd bondscoach Gregg Berhalter uit zijn functie ontheven en dat heeft alles te maken met de familie van een teleurgesteld toptalent.

Het Amerikaanse nationale team ging met een duidelijk doel naar het WK in Qatar. De nog erg jonge ploeg wou zich laten zien aan de wereld en tonen dat het nu al klaar is voor de Wereldbeker in eigen land in 2026. Een mal figuur slaan zoals de Qatarezen eind vorig jaar mag niet gebeuren.

Voor de Amerikanen werd het WK uiteindelijk een succes. Na bij wijlen verbluffend voetbal in de groepsfase plaatste het zich als tweede van zijn poule voor de 1/8 finales waarin het eindelijk de duimen moest leggen tegen Nederland. Het team kon dus met opgeheven hoofd terugkeren naar de Verenigde Staten, maar de euforie en rust bleef niet lang duren. Nadat bondscoach Gregg Berhalter op 11 december, acht dagen na de WK-uitschakeling, in een seminarie over verantwoordelijk leiderschap ‘een speler’ van de ploeg viseerde die te weinig inzet toonde op training, barste de bom los.

Tijdens dat seminarie vertelde Berhalter het volgende: ‘We hadden één speler die duidelijk niet aan onze verwachtingen voldeed. Zowel op als naast het veld. We hebben uren gedebatteerd over wat we met hem zouden aanvangen. Er werd zelfs overwogen om hem zelfs terug naar huis te sturen, zo extreem was het.’

Het duurde niet lang of de media hadden achterhaald dat het om het 20-jarige toptalent Giovanni Reyna ging. De Dortmundspeler zou ‘een schokkend gebrek aan inzet’ hebben getoond tijdens de trainingen, waar zijn teamgenoten zich enorm aan zouden hebben geërgerd. Het verklaar waarom Reyna, hoewel hij niet slecht bezig was in Duitsland, nauwelijks aan spelen toekwam in Qatar. Enkel in de 1/8 finales tegen Nederland mocht hij tien minuten op het veld staan.

De geruchten bleken niet veel later ook waar te zijn, nadat Reyna zelf met een statement naar buiten kwam op Instagram. ‘Net voor het WK vertelde de coach me dat ik niet op veel minuten moest hopen in Qatar. Ik was er kapot van. Ik erken volledig dat ik mijn emoties de overhand heb laten nemen en mijn trainingsgedrag een paar dagen heb laten beïnvloeden. Ik heb hiervoor mijn excuses aangeboden aan mijn teamgenoten en coach, en kreeg te horen dat het me was vergeven.’

Berhalter met Reyna, bij de enige kans die hij kreeg op dit WK. © GETTY

Huiselijk geweld

Daar bleef het echter niet bij. Dezelfde dag nog, 11 december, stapte iemand naar de Amerikaanse voetbalbond met ernstige beschuldigingen aan het adres van de bondscoach. En niet van de minste, want de bondscoach zou zich bezondigd hebben aan huiselijk geweld. Het verhaal bleef binnen de bond tot begin deze week. Dinsdag reageerde Berhalter zelf al op de beschuldigingen. Hij bevestigde het verhaal dat hij in 1991, op zijn achttiende als eerstejaarsstudent aan de universiteit van North Carolina, zijn vrouw Rosalind had geschopt na een ruzie op café. ‘In 1991 hadden Rosalind en ik vier maanden verkering, toen we wat gingen drinken in een kroeg. Er ontstond ruzie, die buiten verder ging. Daar werd het fysiek en heb ik haar tegen haar benen geschopt.

‘Het was een beschamend moment waar ik tot op de dag van vandaag spijt van heb’, gaat Berhalter verder. ‘De lessen die ik die avond geleerd heb, zijn de fundamenten geworden van een liefdevolle, toegewijde en ondersteunende relatie.’ Na het voorval ging het koppel zeven maanden uiteen vooraleer ze elkaar opnieuw vonden. Ondertussen zijn ze 25 jaar getrouwd en hebben ze vier kinderen samen. Bovendien vierden ze die 25ste verjaardag afgelopen weekend… Niet bepaald een leuk cadeau.

Persoonlijke vendetta

U kon het al wel voelen aan de timing dat de timing van de beschuldigingen geen toeval was. De persoon die erachter zit, is namelijk de moeder van Giovanni Reyna, Danielle. En ook dat is geen toeval, want de Berhalters en de Reyna’s go way back. Zo was vader Claudio nog de aanvoerder van het Amerikaanse nationale team en ploeggenoot van Berhalter tussen 1994 en 2006 en waren moeder Danielle en de vrouw van Berhalter kamergenoten en beste vriendinnen aan de universiteit.

Danielle kwam deze week zelfs naar buiten met een statement waarin ze toegeeft dat ze Berhalter had ‘verklikt’ bij de Amerikaanse voetbalbond. ‘Na de uitval van Berhalter belde ik met Earnie Stewart (sportief directeur van US Soccer, nvdr.). Ik vertelde hem dat we geschokt waren en voelde me zelfs verraden door Berhalter. Ik was woest over de manier hoe Giovanni in deze positie werd gezet. En dat door iemand die we als een vriend zien. Ik vertelde tegen de Amerikaanse bondsvoorzitter dat het onfair was, omdat Giovanni door de modder gesleurd werd terwijl hij zijn excuses al had aangeboden. Gregg vraagt nu vergiffenis voor daden die hij op dezelfde leeftijd beging, maar veel erger waren.

Giovanni Reyna in actie tegen Nederland in de 1/8 finales van het WK. © GETTY

‘Het geweld van Berhalter wordt geminimaliseerd’, gaat Danielle verder. ‘Op dat moment was ik kamergenoot en beste vriendin van Rosalind. Het duurde dan ook lang vooraleer ik hem kon vergeven, maar het lukte uiteindelijk wel. Ik had dan ook verwacht dat hij Giovanni met dezelfde waardigheid zou behandelen, dus dit doet extra pijn.’

Chantage?

Al tijdens het WK zou vader Claudio naar de voetbalbond zijn gestapt om te zeggen dat hij bezwarende info had over de bondscoach. Werd Berhalter dan gechanteerd om Giovanni meer op te stellen? ‘Neen, daar gaat het niet over’, vertelt Danielle verder. ‘Ik wilde niet dat hij ontslagen zou worden en ik heb nergens mee gedreigd. Ik weet ook niks over chantagepogingen. Het spijt me dat deze informatie openbaar is geworden en ik heb er spijt van dat ik een rol heb gespeeld in het openen van wonden uit het verleden.’

Ondertussen is het kwaad wel geschied en werd Berhalter (tijdelijk) uit zijn functie als bondscoach ontheven door US Soccer. Momenteel neemt zijn assistent Anthony Hudson het roer over voor het trainingskamp in januari met oefenpartijen tegen Servië (25/1) en Colombia (28/1). Hoe moet het nu verder met Berhalter, wiens contract eigenlijk al afliep op 31 december, en Giovanni Reyna die geen vriendjes zal gemaakt hebben in de selectie? Het laatste hoofdstuk van dit verhaal is nog niet geschreven.