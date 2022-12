Messi: ‘Dit was de trofee die ik al mijn hele leven wilde’

Lionel Messi denkt na het behalen van de wereldtitel niet aan een afscheid van het Argentijnse voetbalelftal. ‘Ik wil met Argentinië nog enkele matchen als wereldkampioen beleven’, verklaarde de 35-jarige kapitein.

‘Ik hou van deze selectie’, aldus Messi, ‘voel me goed in de groep.’

‘Dit was de trofee die ik al mijn hele leven wilde’, zo zei de Argentijnse superster, die uitgeroepen werd tot Man van de Match en beste speler van het WK. ‘Dit was de droom van mijn jeugd. De trofee die ik al mijn hele leven wilde. Het is ongelofelijk. Ik wíst dat God mij deze prijs zou geven. We hebben wel moeten afzien, maar het is ons uiteindelijk gelukt.’

‘Hier heb ik zowat mijn hele loopbaan voor gestreden en in de herfst van mijn carrière lukt het dan toch. Nu wil ik ervan genieten ook. Ik had het geluk om zowat elke trofee te winnen, maar deze ontbrak nog.’

‘Ik ben benieuwd hoe het in Argentinië is en kan me eigenlijk nog niet voorstellen wat voor een gekkenhuis het daar is.’

Voor het WK verklaarde de 172-voudige international dat Qatar zeker zijn laatste WK zou worden. ‘Uiteraard zou het mooi zijn om er nu een punt achter te zetten, maar ik hou nog van het voetbal en hou van wat ik doe.’

Hugo Lloris: ‘We waren in de eerste helft niet op de afspraak’

Hugo Lloris. © Reuters

Geen vrolijkheid bij de Franse kapitein en keeper Hugo Lloris. ‘We moesten te vaak in de reactie gaan’, zo zei hij tegenover TF1, ‘dit had veel weg van een boksmatch. Het enige wat we onszelf moeten verwijten, is dat we totaal niet op de afspraak waren in de eerste helft. Strafschoppen zijn altijd wreed. We moeten de Argentijnen feliciteren. Ze werkten een geweldig toernooi en finale af’. ‘Het is nu niet het moment om vragen te beantwoorden over mijn internationale toekomst. We moeten rust nemen en alles wat laten bezinken’.

‘We zijn heel ontgoocheld’, liet de uitgeputte verdediger Raphaël Varane optekenen. ‘We hebben alles gegeven in een competitie die veel obstakels in petto had voor ons. Ik ben heel fier dat ik Fransman ben en deel uitmaak van deze groep. We houden ons hoofd hoog. Het feit dat we tot in de finale geraakt zijn en nog konden terugkeren in de wedstrijd, getuigt van onze mentale sterkte.’

Bondscoach Deschamps: ‘Des te pijnlijker na comeback’

Didier Deschamps. © Getty

Frans bondscoach Didier Deschamps, wiens contract ten einde loopt na het WK voetbal in Qatar, geeft ‘begin volgend jaar’ uitsluitsel over zijn toekomst bij les Bleus, zo kondigde hij zondagavond na de verloren finale tegen Argentinië aan. Dan vindt een onderhoud plaats met de leiding van de Franse voetbalbond.

‘Zelfs al hadden we onze wereldtitel verlengd, dan had ik ook geen verduidelijking gegeven’, verzekerde Deschamps, die sinds 2012 aan het roer staat bij de uittredende wereldkampioen, aan beIN Sports.

‘De Franse nationale ploeg is het mooiste wat mij overkomen is in mijn professionele carrière, eerst als speler en dan als bondscoach. Het is absoluut een passie’, aldus de 54-jarige oefenmeester. ‘Dat de wereldtitel ons ontsnapt, is wel moeilijk te verteren. We hebben ons hart en onze energie in een comeback gestoken. Wanneer je uit het niets terugkomt en je blijft alsnog met lege handen achter, is het des te pijnlijker.’ ‘Om verschillende redenen was niet iedereen in staat alles te geven’, benadrukte Deschamps, zonder details prijs te geven. ‘Ik wil evenwel geen afbreuk doen aan de verdienste van Argentinië en ik feliciteer hen met deze wereldtitel.’

Gouden Handschoen

De Argentijnse doelman Emiliano Martinez won na afloop van de finale de Gouden Handschoen als beste keeper van het toernooi.

Emiliano Martinez met de Gouden Handschoen. © Getty

Martinez deed zijn naam van strafschopspecialist opnieuw alle eer aan door de elfmeter van Kingsley Coman uit zijn doel te houden. ‘Het was een heel moeilijke match. Ze kwamen terug en dus was het lot van ons team om ervoor te knokken. Ik bleef rustig in de strafschoppenreeks en alles verliep hoe we het hadden gewenst. Ik heb er geen woorden voor’, aldus Martinez voor de micro van BeIn Sports.