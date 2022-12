Hun laatste kunstje: hoe deden de ‘oudjes’ het op dit WK?

Nu de eindfase van het WK in zicht is, blikken we al even terug op de prestaties van enkele spelers die meer dan waarschijnlijk hun laatste Wereldbeker hebben gespeeld.

Gareth Bale (33, Wales)

3 wedstrijden, 225 minuten, 1 goal

Wat een historisch WK moest worden – het eerste voor Wales sinds 1958 – werd één grote deceptie. Hoewel de Welshmen het de laatste laatste jaren uitstekend deden op EK’s, lagen ze er al in Qatar al uit in de groepsfase nadat het enkel een puntje wist te pakken tegen de VS, na een penalty van Gareth Bale. Ook op zijn 33ste blijft Bale dé ster van dit elftal dat zonder hem niet meteen weet wat te doen, zo lijkt het. Maar Bale is op zijn weg terug en liet zijn mindere vorm van in de MLS bij LAFC ook op het WK zien. En dat zag je dan ook aan het hele elftal, dat erg matig voor de dag kwam.

Bale zal zich ongetwijfeld meer hebben voorgesteld bij dit WK. © GETTY

Olivier Giroud (36, Frankrijk)

4 wedstrijden, 318 minuten, 4 goals

Wat kan je nog zeggen over Olivier Giroud? De man die jaren verguisd werd door het Franse publiek omdat hij te traag was en te weinig scoorde, legde iedereen het zwijgen op in Qatar. Na zijn doelpuntenloos WK vier jaar geleden, is Giroud na Mbappé op dit moment dé man bij Les Bleus. Vier doelpunten in vijf wedstrijden zegt genoeg. Zeker als je zo’n belangrijke scoort als de 2-1 tegen de Engelsen. Giroud is trouwens topschutter aller tijden geworden van de Franse nationale ploeg. Nu dat geweldige toernooi nog afmaken met een tweede wereldtitel.

Giroud is nu all time topschutter van de Fransen. © GETTY

Robert Lewandowski (34, Polen)

4 wedstrijden, 360 minuten, 2 goals, 1 assist

Hoewel de neutrale fan geen seconde heeft genoten van het erg behouden spel van de Polen, zullen ze het in eigen land allemaal maar wat graag hebben gezien. Voor het eerst sinds 1986 werd de tweede ronde bereikt, waar het avontuur ophield tegen het Frankrijk van een ontketende Mbappé. Ook voor Lewandowski zal het een geslaagd toernooi zijn geweest. De Barcelonaspits scoorde namelijk voor de eerste keer op een WK, al miste hij wel een penalty tegen Mexico. Twee doelpunten en een assist, dat is niet slecht, maar toch verwachtten we veel meer van een van de beste spitsen ter wereld.

Lewandowski scoorde wel twee keer, maar het was toch allemaal net wat te flets. © GETTY

Sergio Busquets (34, Spanje)

4 wedstrijden, 364 minuten

Eruit tegen Marokko in de 1/8 finales, dat hadden de Spanjaarden niet voor ogen toen ze aan dit WK begonnen. Het eindeloos getik met amper doelgevaar wrong de ploeg de nek om. Sergio Busquets was misschien wel het uithangbord van de tegenvallende Spanjaarden. Hij durfde zelf nooit te trappen als hij vrij stond – dat is ook niet zijn stijl – en miste de derde penalty van La Roja tegen de Marokkanen. Een pijnlijk afscheid van de enig overgebleven wereldkampioen van 2010 in de huidige kern.

Busquets liet op dit WK geen onwisbare indruk achter. © GETTY

Lionel Messi (35, Argentinië)

6 wedstrijden, 570 minuten, 5 goals, 3 assists

Lionel Messi en Argentinië hebben maar één doel op dit WK: de wereldtitel pakken. Zondag, acht jaar na de verloren finale in Brazilië, zullen ze er opnieuw erg dichtbij zijn. Alles gaat en staat bij de Albiceleste met de vorm van de dag van Messi. Is de Vlo een dagje niet goed, dan zie je de ploeg niet. Is hij goed, dan neemt hij iedereen op sleeptouw. Ook op dit WK, waar hij al vijf keer scoorde en drie assists gaf. Zonder meer een van de twee beste spelers van deze Wereldbeker. Maar is ook het genoeg om Maradona bij te benen?

Kan Lionel Messi zijn eerste wereldtitel grijpen? © GETTY

Luka Modric (37, Kroatië)

6 wedstrijden, 566 minuten

Na de verloren finale in 2018 was het misschien een goed moment geweest voor Modric om afscheid te nemen van de Kroatische nationale ploeg. Maar neen, als de echte patriot die hij is, ging hij gewoon door. En kijk, op dit WK was hij opnieuw een van de absolute smaakmakers. Met een tweede halve finale op rij speelde hij zich nog net een beetje meer in de voetbalgeschiedenis. Zelfs op zijn 37ste is Modric nog het brein, het hart en de longen van Kroatië. Daar kan je alleen maar je hoed voor afnemen.

Modric toonde zich opnieuw de absolute leider van Kroatië. © GETTY

Cristiano Ronaldo (37, Portugal)

5 wedstrijden, 290 minuten, 1 goal

De zwanenzang van een superster was het WK in Qatar voor Cristiano Ronaldo. Wat allemaal nog leuk leek te beginnen voor de man van Man. United met een doelpunt tegen Ghana, werd al snel één grote nachtmerrie. In de groepsfase raakte namelijk bekend dat de Mancunians zijn contract hadden ontbonden en vanaf de 1/8 finales was CR7 nog enkel terug te vinden op de Portugese bank. Hij kwam dan ook meer in het nieuws door zijn vervelende gedrag dan iets anders, want met zijn prestaties op het veld kon hij allerminst overtuigen. Het was niet het WK van de Portugees, zoveel is duidelijk. Maar was het ook zijn laatste grote toernooi nu hij ineens zonder club zit?

Cristiano Ronaldo kon zijn tranen niet bedwingen na de uitschakeling tegen Marokko. © Getty

Thomas Müller (33, Duitsland)

3 wedstrijden, 204 minuten

Hij was er twee jaar niet bij onder Joachim Löw na het tegenvallende WK van 2018, waarin Thomas Müller geen enkele keer beslissend was, maar werd opgevist net voor het EK. En ook daar kon Müller geen statistieken voorleggen. Hansi Flick behield echter het vertrouwen in de ondertussen 33-jarige Bayernaanvaller, maar ook in Qatar werd het niets en lag de ploeg er voor de tweede keer op rij uit in de groepsfase. Als een van je beste spelers al sinds 2014 wacht op een goal op een groot toernooi, is het misschien best om nieuwe jongens uit te proberen. Bondscoach Flick heeft een paar moeilijke knopen door te hakken.

Thomas Müller kon zich opnieuw niet onderscheiden bij Duitsland. © GETTY

Luis Suárez (35, Uruguay)

3 wedstrijden, 148 minuten, 1 assist

Het vet is van de soep, dat kan je wel zeggen na het WK van Luis Suárez. Zijn tijd in eigen land bij Nacional heeft hem duidelijk niet goed gedaan, want hij was in Qatar een schim van zichzelf. Suárez bleef wel proberen om de gaten dicht te lopen, maar zijn fysiek leek niet al te best meer te zijn. Het was al bijna een mirakel dat hij twee keer mocht starten in de groepsfase. Op zijn 35ste is het nu uitkijken naar een team waar hij opnieuw op niveau kan meedoen, maar is dat nog wel mogelijk?

De uitschakeling in de groepsfase kwam hard aan bij Suarez. © GETTY

Neymar (30, Brazilië)

3 wedstrijden, 280 minuten, 2 goals, 1 assist

Wat je kon verwachten bij Argentinië en Kroatië, was verontrustend genoeg ook waar voor Brazilië. De Goddelijke Kanaries met een surreële weelde op iedere plek leken meer dan ooit afhankelijk van de kunstjes van Neymar. Zijn enkelblessure werd zelfs een nationale crisis, maar gelukkig was de PSG-ster er gewoon terug bij in de 1/8 finales. Zijn WK 2022 zal voor eeuwig verbonden blijven met zijn wereldgoal tegen de Kroaten, maar ook met de uitschakeling die daarop volgde. Één lichtpuntje wel: met dat doelpunt tegen Kroatië evenaarde hij het doelpuntenrecord van Pelé bij de Braziliaanse nationale ploeg. Een mooi eerbetoon voor de legende die in het ziekenhuis strijdt voor zijn leven.