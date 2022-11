Ilkay Gündogan: ‘Wedstrijden zijn te soft geworden’

Duitsland begint woensdag tegen Japan aan het WK. Gesprek met Ilkay Gündogan, die een van de scharnieren op het middenveld is.

Ilkay Gündogan is aan zijn zevende seizoen bezig bij Manchester City. Dat hij daar inmiddels ook de aanvoerdersband draagt, toont de ontwikkeling die hij in de Premier League doormaakte. Ook in de Mannschaft is de 32-jarige middenvelder tot een leidersfiguur uitgegroeid. Zo gedraagt hij zich ook. Op en naast het veld. Gündogan is geen praatjesmaker. Maar in een interview gaat hij geen vraag uit de weg. ‘Het is natuurlijk niet evident om midden in een seizoen een WK te spelen. Tussen de competitiewedstrijden en de Champions League door. Maar een nadeel hoeft dat niet te zijn. En een uitvlucht zeker niet. Als voetballer moet je naadloos van de ene in de andere competitie kunnen overstappen.’

De voorbereiding bestond uit een heel kort trainingskamp.

Gündogan: ‘Het komt er daarin op aan alles nog eens goed op een rijtje te zetten. Iedereen weet onderhand wel wat er van hem verlangd wordt. Bij Duitsland is de as van het elftal niet veranderd, er zit ook een bepaalde spirit in de ploeg. Belangrijk was nu om een sfeer te scheppen waarin je iedereen mee krijgt.’

De Nations League eindigde in september ontnuchterend met een nederlaag tegen Hongarije, de eerste onder Hansi Flick, en een 3-3-gelijkspel in Engeland.

Gündogan: ‘Vooral de wedstrijd tegen Hongarije was een ontgoocheling. Maar dat soort matchen zijn anderzijds ook goed om te weten wat er beter moet. Op verdedigend vlak bijvoorbeeld. Wij kunnen als team agressiever verdedigen en voor een betere afscherming zorgen. Veel doelpunten waren het gevolg van individuele fouten.’

‘Ik denk dat wij met onze kwaliteiten bij de favorieten van dit WK horen. Maar ik vind het altijd moeilijk om succes te meten. Ik doe dat liever aan de hand van prestaties dan door naar het resultaat te kijken. Het kan dat je goed speelt maar dat zich dat niet in de eindscore vertaalt. Belangrijk vind ik vooral dat we in Qatar streven naar attractief en direct voetbal.’

Leidersrol

Bondscoach Hansi Flick heeft laten verstaan dat hij in jou een van de leiders ziet.

Gündogan: ‘Ik ben me ervan bewust dat ik een bepaalde verantwoordelijkheid krijg. Maar leiderschap, dat dwing je niet af met woorden, maar met daden. Het begint met de instelling die je toont op training en ook hoe je je niet alleen op, maar ook naast het veld gedraagt. Dat zijn dingen die ik belangrijk vind en die een weerspiegeling zijn van mijn karakter. Het zou voor mij in ieder geval een eer zijn om die leidersrol te vervullen.’

Hoe moeilijk is het om van het systeem van Pep Guardiola om te schakelen naar het voetbal van Hansi Flick?

Gündogan: ‘Dat is voor mij geen enkel probleem, ik ben flexibel genoeg om in verschillende ruimtes te opereren. Flick speelt met twee verdedigende middenvelders, hij vindt het samenspel en de communicatie tussen beiden heel belangrijk. Hij kiest op deze positie voor spelers die mekaar aanvullen. Gaat de ene, dan blijft de andere. Dat lijkt me voor Duitsland ook de beste manier.’

Geen boycot

Qatar staat als organisator om verschillende redenen in de vuurlijn van de kritiek. Hoe ga je als voetballer om met het spagaat om daar te spelen en op hetzelfde moment de omstandigheden te veroordelen?

Gündogan: ‘Wij zijn in Qatar om ons land te vertegenwoordigen. Dat soort evenementen krijgen vaak een politieke dimensie. Daar kunnen wij als voetballers niets aan doen. Daarom is het moeilijk om over dat soort dingen iets te zeggen. Je moet de focus op het voetbal leggen. Natuurlijk is het erg dat mensenrechten niet worden gerespecteerd. Maar ik ben niet voor een boycot. Ook al niet omdat je het land daarmee nog meer op een zijspoor zet en dat op den duur contraproductief zou werken.’

Zou het kunnen dat dit WK beter wordt omdat spelers minder vermoeid zijn en al geen 60 wedstrijden hebben gespeeld?

Gündogan: ‘De kwaliteit zou inderdaad hoger moeten zijn dan in andere toernooien, ik ben benieuwd of dat zo zal zijn. Zeker in Engeland blijven de seizoenen slopend. Niet in het minst bij Manchester City waar je je elke dag op training moet bewijzen. Trainen onder Guardiola is vermoeiender voor het hoofd dan voor de benen. Van de andere kant maakt dat je als voetballer alleen maar beter.’

Arbiters

Tot slot: als je een spelregel zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn?

Gündogan: ‘Ik zou proberen een bepaalde vlotheid in een wedstrijd te houden en niet constant voor kleine fouten te onderbreken. Wedstrijden zijn te soft geworden. Je mag best een beetje meer hardheid toelaten. Het zou het spel attractiever maken. In de Premier League laten scheidsrechters doorgaans meer toe dan bijvoorbeeld in de Bundesliga. Dat de beste spelers bij Engelse clubs onder contract staan, is één zaak, maar dat de wedstijden daar beter en intensiever zijn, is een verdienste van de arbiters. In de Premier League kan je 90 minuten lang naar een wedstrijd kijken tussen twee ploegen die in de kelder van het klassement staan. Dat is in de Bundesliga niet zo.’

Door Thomas Böker, Oliver Hartmann