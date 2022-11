Iran verslaat tienkoppig Wales in extremis met 2-0

Iran heeft zijn eerste driepunter op het WK voetbal in Qatar beet. De Perzische Leeuwen versloegen in het Ahmed bin Alistadion in Ar Rayyan op de tweede speeldag in groep B Wales met 2-0. Het venijn zat in de staart van het duel. Doelman Wayne Hennessey pakte bij Wales in de 86e minuut rood, waarna Iran met twee late goals van Rouzbeh Cheshmi (90.+8) en Ramin Rezaeian (90.+11) de zege naar zich toe trok.

Wales deelde op de eerste speeldag in poule B de punten met de Verenigde Staten (1-1). Iran kreeg voetballes van Engeland en verloor met 6-2. Later vrijdag (20 uur Belgische tijd) nemen Engeland en de VS het tegen elkaar op. Bij winst verzekeren ‘The Three Lions’ zich van een plaats in de tweede ronde. Op de derde en laatste speeldag in de groep, komende dinsdag, kijken Wales en Engeland elkaar in de ogen en speelt Iran het politiek en historisch beladen duel tegen de VS.