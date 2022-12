Japan stunt tegen Spanje – beide ploegen plaatsen zich voor achtste finales

Spanje en Japan hebben zich donderdag op de slotdag van de groepsfase van het WK beide geplaatst voor de achtste finales van het toernooi. La Roja ging met 2-1 de boot in tegen de Japanners, maar heeft genoeg aan zijn hoge doelpuntensaldo (+6) om nummer drie Duitsland (+1) voor te blijven.

Met vier punten uit twee wedstrijden begon Spanje als leider aan de spannende laatste speelronde in groep E, waarbij alle teams nog kans maakten op een plek in de knock-outfase.

Waar bondscoach Luis Enrique tegen Duitsland vooraan koos voor de kwieke Marco Asensio, opteerde hij tegen de Japanners met de grote Alvaro Morata voor een echte spits. Zijn keuze loonde meteen. De Spanjaarden duwden Japan in de openingsfase weg met enkele geweldige aanvallende acties en kwamen na ruim tien minuten op voorsprong. Uitgerekend Morata (11.) kopte de bal op een voorzet van Cesar Azpilicueta hard tegen de netten. Spanje trok met een voorsprong de pauze in.

Na de rust betrad Japan het veld als een andere ploeg. Met een niet aflatende pressing dwong het de Spanjaarden tot defensieve fouten, die uiteindelijk een doelpunt opleverden. Doelman Unai Simon duwde de bal in de voeten van Ritsu Doan (48.), die het leer zonder twijfelen in het Spaanse doel jaagde.

VAR-controle

De Japanners haalden hun voet niet van het gaspedaal en gingen niet enkel op, maar zelfs over hun tegenstander. Ao Tanaka (51.) werkte een voorzet met de knie tegen de touwen. De VAR twijfelde nog over de geldigheid van zijn doelpunt, maar keurde de treffer na lang beraad toch goed.

Spanje moest zelfs even vrezen voor de uitschakeling toen Costa Rica op voorsprong kwam tegen Duitsland, maar zag zijn vel gered door late doelpunten van het Duitse spitsenduo Kai Havertz en Niclas Fullkrug.

Door de zege is Japan groepswinnaar in groep E. Met zes punten heeft het twee stuks meer dan Spanje. In de achtste finale treffen de Japanners Kroatië, het nummer twee uit groep F. Spanje mag zich opmaken voor een duel met Marokko.