Josko Gvardiol: dé sensatie van het WK, maar is hij ook de beste verdediger?

Tegen België was hij al indrukwekkend en die prestaties zette hij gewoon verder in de rest van het WK. Josko Gvardiol zal ongetwijfeld een van de attracties van de komende wintermercato zijn. Maar is hij ook de beste verdediger in Qatar?

Met zijn baard die hem wat de schijn geeft van koning Leonidas in Zak Snyder’s 300 en zijn masker dat hij moet dragen door zijn neusbreuk, lijkt Josko Gvardiol op een echte Viking die al jaren meegaat in het voetbal. Nochtans moet de Kroatische verdediger op 23 januari nog 21 worden, in de VS mag hij op dit moment zelfs nog geen alcohol drinken.

Gvardiol, geboren in de Kroatische hoofdstad Zagreb, begon met voetballen bij de plaatselijke kleine club NK Trešnjevka voordat hij toetrad tot het trainingscentrum van het prestigieuze Dinamo, een van dé talentenfabrieken in Europa. Het heeft een van de grootste spelers uit de geschiedenis van het land voortgebracht: Luka Modric. Maar hij is niet de enige, want de 23-voudige kampioen van Kroatië heeft ook Zvonimir Boban, Mateo Kovacic, Niko Krancjar, Dejan Lovren, Robert Prosinecki, Zvonimir Soldo en, verrassend, de Spanjaard Dani Olmo voortgebracht, ook aanwezig in Qatar.

De Spaanse aanvaller speelt momenteel voor RB Leipzig, een club waar ook Gvardiol voor uitkomt. Olmo en de Kroatische verdediger speelden ook al samen bij Dinamo in het seizoen 2019/20, toen de Spanjaard acht goals en zes assists maakte in 22 optredens. De jonge fullback, die indruk maakte bij de beloften van Kroatië, speelde 11 keer in de centrale verdediging en scoorde één doelpunt. Dat alles in combinatie met de belangrijke rol die hij kreeg bij de jeugd van Dinamo in de Youth League, de Champions League voor beloftenploegen. ‘met zijn rol als belangrijk lid van het Modri team in de Youth League. De laatste zou in de kwartfinale worden uitgeschakeld door Benfica. ‘Zelfs Modrić moest worden uitgeleend voordat hij zijn kans kreeg. Niemand zei dat dat bij Josko ook moest gebeuren. Op zijn 16e was hij al klaar voor het eerste elftal’, herinnerde voormalig Kroatisch international Zoran Mamic zich in het onafhankelijke medium Scouted Football.

Enkele seizoenen later maken ze dus het mooie weer bij Leipzig, waar ze een van de belangrijkste spelers zijn. Dani Olmo zal na het teleurstellend WK met Spanje waarschijnlijk bij de club blijven, ondanks de interesse van Real Madrid en Barcelona enkele maanden geleden. Josko Gvardiol, daarentegen, staat steeds meer in de belangstelling van de Premier League en zijn optredens in Qatar zullen zijn faam alleen nog maar groter hebben gemaakt. De lezers van Sport/Voetbalmagazine zetten hem niet voor niets in het WK-elftal tot dusver. Sommigen zeggen zelfs dat de man van Zagreb gewoon de beste verdediger is van van het WK. Maar is dat ook waar?

Lukaku heeft nog nachtmerries van Gvardiol. © GETTY

No nonsense

Het is altijd moeilijk om een verdediger te analyseren op basis van statistische gegevens. Zijn efficiëntie is sterk afhankelijk van de speelstijl van zijn team, of hij hoog moet verdedigen en/of moet bijdragen aan de opbouw of als reddingsboei moet spelen in een laag blok waar hij net minder ballen moet recupereren. Als we kijken naar de indruk die hij geeft, straalt Gvardiol ondanks zijn imposante lichaamsbouw.

Volgens de statistieken van Whoscored is Harry Maguire, jawel, de beste verdediger van het toernooi tot nu toe, met een gemiddelde score van 7,35. Hij slaagde in zeven van zijn acht tackles en werd maar één keer voorbij gedribbeld in Qatar. Pas op een achtste plaats staat Gvardiol met een gemiddelde beoordelding van 6,96/10. Opvallend is wel dat Gvardiol al de meeste minuten speelde van de top 10 op dit WK. Met alle verlengingen van Kroatië tijdens de knock-outfase zit de Leipzigverdediger al aan 510 minuten. Dat zijn er 80 meer dan Maguire.

Kijken we naar het aantal onderscheppingen, dan moet Gvardiol echter maar één iemand voor zich dulden. De jonge Nederland Jurriën Timber kwam aan tien in zijn vier wedstrijden op het WK, Gvardiol telt er acht, evenveel als een andere Nederlander Nathan Aké. En dan komen we bij het puntje ‘clearances’ of hoe vaak de bal werd ontruimd. Daarin doet niemand het beter dan de bonkige Kroatiër. Gvardiol ontruimde zo al 32 keer de bal in vijf wedstrijden, gevolgd door Kalidou Koulibaly en Romain Saïss met elk 30.

Pep Gvardiola?

Al deze cijfers illustreren vooral het vermogen van de Kroatische klomp om te verdedigen onder druk en in een blok dat laag genoeg is geplaatst om de zwakte van de full-backs en het gebrek aan snelheid van Dejan Lovren te compenseren. Maar Gvardiol is er niet enkel om op het laatste moment de ballen weg te pegelen in de tribunes. Ook in de opbouw van de Kroaten is hij erg belangrijk. Zo gaf enkel Nicolas Otamendi van de overgebleven landen op het WK meer passes (462) dan hem (385).

Gvardiol is een bikkelharde verdediger. © GETTY

En aanvallend? Gvardiol is niet de verdediger die de meest precieze lange ballen per wedstrijd verstuurt, daarin doet opnieuw Maguire het het best met in totaal van 33 tegenover de 17 van de Kroaat. Maar daarop kan je ook aanmerken dat het spel van Kroatië niet meteen gebouwd is op lange ballen pompen naar de spitsen. Het is eerder de bedoeling dat het middenveld en de flanken het spel bepalen en dus moeten de verdedigers veelal korte pasjes geven. En daarin doet Gvardiol het al een stuk beter met 326 geslaagde ballen en slechts 30 milsukte. Enkel Rodri (612), Otamendi (414) en John Stones (406) doen beter.

We moeten dus proberen een gemiddelde vast te stellen om te zien wie de meest complete verdediger van dit WK is. Volgens het Whoscored scoresysteem komt daar dus de veel betwiste Harry Maguire als beste uit de bus. Dejan Lovren is zelfs beter dan Josko Gvardiol met een beoordeling van 7,15, waarmee hij de vierde beste verdediger in Qatar is.

Binnenkort duurder dan Maguire?

Het weerhoudt velen er echter niet van hem aan te wijzen als de beste verdediger op het WK. Sinds het begin van het toernooi is hij niet meer weg te denken uit de kranten, zijn zijn volgers op Instagram meer dan verdubbeld en Rio Ferdinand vertelde op de BBC dat hij zijn ‘favoriete verdediger’ is. ‘is hij in de Kroatische pers verschenen, zijn volgers op Instagram zijn meer dan verdubbeld en Engeland’s Rio Ferdinand vertelde de BBC dat hij zijn ‘favoriete verdediger’ is. ‘Met zijn 20 jaar is hij een van de beste, zo niet de beste centrale verdediger ter wereld op dit moment’, waagde Zlatko Dalic, de Kroatische coach die niet graag zijn spelers individueel looft, het erop. ‘Hij is een heel slimme jongeman, heel intelligent, daar moet hij aan blijven werken’, vervolgde hij.

Van achteruit probeert Gvardiol een van de leiders van de ploeg te zijn. © GETTY

‘Hij is extreem sterk, snel, behendig en veerkrachtig’, was ook Dinamocoach Tomislav Rukavina op GOAL lyrisch over zijn ex-pupil. ‘Hij heeft een uitstekende timing en een zeer goed kopspel. Hij leest het spel ook goed en neemt vaak de juiste beslissingen in verband met een specifieke situatie op het veld’. Rukavina ziet ook overeenkomsten tussen Josko Gvardiol en Thiago Silva op het gebied van zelfvertrouwen en leiderschap, hoewel hij ook vaak vergeleken wordt met Realverdediger David Alaba omdat hij ook goed kan meeevoetballen.

Na de uitschakeling van Brazilië, waarin hij opnieuw een van de uitblinkers was bij de Kroaten, is zijn prijskaarte alleen maar nog meer gestegen. Eerder werd Gvardiol trouwens ook al beschouwd als de beste verdediger van de klas van 2002 door het statistiekenbureay CIES. Een status die toen al veel Europese topclubs aansprak. De Kroaat moet voorlopig op Transfermarkt enkel Ruben Dias (Manchester City), Matthijs de Ligt (Bayern München), Marquinhos (PSG) en Wesley Fofana (Chelsea) voorgaan met ijn geschatte waarde van 60 miljoen euro, waarmee hij gelijk staat met Barcelonaverdedigers Ronald Araujo en Jules Koundé. Allemaal spelers die verre van bovenaan de statistische ranglijst van dit WK staan. Het is dus niet onmogelijk om ervan te dromen dat Josko Gvardiol de titel van duurste verdediger in de geschiedenis overneemt van Harry Maguire (87 miljoen). Wie weet zelfs na het behalen van de wereldtitel.