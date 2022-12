Kameroen: alles voor die ene zege op het WK

Ondanks enkele goeie prestaties zitten de Ontembare Leeuwen nog niet op hun oude WK-niveau, zoals dat van Roger Milla in 1990. Sindsdien is het team in wederopbouw en hoopt het, ondanks de moeilijkheden, weer aan te knopen met die successen.

Het is al 20 jaar geleden dat Kameroen nog eens een wedstrijd op een WK wist te winnen, toen een 1-0-zege tegen Saudi-Arabië in Zuid-Korea en Japan. Maar het is nog veel langer geleden dat het Afrikaanse land ook echt indruk kon maken. Op het WK 1990, toen Kameroen als eerste Afrikaanse team de kwartfinales bereikte, drukte het echt zijn stempel op het internationale voetbal. Roger Milla, toen 38 jaar oud, was met zijn drie doelpunten dé revelatie van het toernooi.

Sindsdien kwam het land nooit meer verder dan de groepsfase. De overgang na het WK 1990 was erg moeilijk en de nederlagen volgden elkaar op. Maar in Qatar lijken de Kameroeners een nieuw gezicht te tonen. Ze hebben nog steeds niet gewonnen, maar dankzij een goede reactie tegen Servië, dat op 3-3 werd gehouden, heeft bondscoach Rigobert Song alle vertrouwen in zijn spelers, met onder meer enkele toppers als Eric Choupo-Moting en aanvoerder Vincent Aboubakar. Het gaf hoop aan een hele natie om eindelijk nog eens die knock-outfase te bereiken.

Leeuw in de Afrika Cup, welpje op het WK

Kameroen had het de laatste tijd dus niet voor de markt op het WK, maar op de Afrika Cup was dat de afgelopen jaren een heel ander verhaal. Het land is met vijf eindwinsten het tweede meest succesvolle land op het Afrikaans kampioenschap, na Egypte met zeven titels. De laatste keer dat de Ontembare Leeuwen de trofee in de lucht mochten steken, was in 2017, toen met een zekere Hugo Broos als coach.

Kameroen met bondscoach Broos na het winnen van de Afrika Cup in 2017. © GETTY

Sinds februari 2022 is het echter ‘Mister Afrika Cup’ Rigobert Song die de teugels van de ploeg heeft overgenomen. De Kameroener heeft nog steeds de meeste caps op zijn naam met 137 wedstrijden en won twee keer het Afrikaans kampioenschap. Ook het WK kent hij al, want tussen 1994 en 2010 nam hij zowaar vier keer deel.

Zijn ervaring in de competitie hielp hem de kwalificatierondes door te komen en Algerije op eigen bodem met 1-2 te verslaan, dankzij een doelpunt van Karl Toko Ekambi in de blessuretijd.

Extrasportieve problemen

Terwijl de coach zijn team nieuw leven lijkt te hebben ingeblazen, is hij de verschillende problemen waarmee het team in vorige edities werd geconfronteerd niet vergeten. Zo werd de vorige deelname in 2014 ontsierd door heel wat poblemen op een naast het veld (onder meer ruzie over de bonussen) waardoor Kameroen kansloos was in de groepsfase. Met slechts één gemaakt doelpunt en negen tegen zonk het schip bijna letterlijk in de eerste ronde.

Song verzekert dat er sinds de komst van levende legende Samuel Eto’o aan het hoofd van de Kameroense voetbalbond (sinds december 2021) veel zaken zijn veranderd. ‘De fouten uit het verleden, op alle niveaus, zullen niet worden herhaald? Vandaag hebben we met Eto’o een voorzitter die elke dag aanwezig is om de spelers in de best mogelijke omstandigheden te laten spelen.’

Zijn dan echt alle problemen van de baan? Doelman André Onana werd bijvoorbeeld nog voor de wedstrijd tegen Servië plots uit de selectie gezet wegens ‘een geschil met de coach’ en moest Doha zelfs alweer verlaten. De ploeg had er echter geen last van, want het speelde zijn beste wedstrijd van dit toernooi zonder de keeper van Inter.

Bondscoach Rigobert Song met doelman André Onana die al naar huis werd gestuurd. © GETTY

Revanche op Brazilië

Het blijft wel wachten op die eerste zege in 20 jaar en dat weet Song maar al te goed. Nu moet het gebeuren tegen Brazilië, een haast onmogelijke opdracht, maar de bondscoach heeft alle vertrouwen in een goeie afloop. ‘We zijn niet naar het WK gekomen om gewoon mee te doen. Kameroen heeft nog wat in zijn mars, ook al weten we dat Brazilië een geweldig team heeft’, zei hij op de persconferentie na de wedstrijd.

Als je ziet over hoeveel talent de Kameroense ploeg beschikt, met Bryan Mbeumo in het bijzonder, maar ook Frank Anguissa van Napoli of KV Mechelenspeler Samuel Oum Gouet, is een stunt misschien wel mogelijk. Sommige wedstrijden op dit WK hebben al aangetoond dat het niet noodzakelijk het beste team op papier is dat de drie punten pakt. En bovendien heeft Kameroen nog een openstaande rekening met de Goddelijke Kanaries, die hen in 2014 uit het toernooi kegelden na een 4-1-zege, met twee doelpunten van de nu afwezige Neymar.

Een overwinning tegen de Brazilianen vrijdag zou dus een mooie revanche zijn en meteen ook het einde van een vloek die al 20 jaar aanhoudt.