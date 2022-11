Kameroen en Servië spelen gelijk na doelpuntenkermis

Kameroen en Servië hebben maandagmiddag op het WK voetbal in Qatar 3-3 gelijkgespeeld.

De Afrikanen kwamen na 29 minuten via Jean-Charles Castelletto op voorsprong in het Al Janoub-stadion in Al Wakrah. Maar Servië zette de scheve situatie nog voor de pauze recht met goals van Strahinja Pavlovic (45.+1) en Sergej Milinkovic-Savic (45.+3). In de tweede helft diepte Aleksandar Mitrovic (53.) de Servische voorsprong uit. Kameroen kwam daarna weer langszij dankzij treffers van invaller Vincent Aboubakar (63.) en Eric Maxim Choupo-Moting (66.).

Op de eerste speeldag in groep G hadden beide teams verloren, Servië met 2-0 van Brazilië en Kameroen met 1-0 van Zwitserland. In de stand volgen Kameroen en Servië met 1 op 6 achter Brazilië en Zwitserland (3 punten). Die landen treffen elkaar om 17 uur in Doha. Wie dat duel wint, is sowieso geplaatst voor de achtste finales. Vrijdag zijn de affiches op de slotspeeldag Servië/Zwitserland en Kameroen/Brazilië.

De Kameroense bondscoach Rigobert Song had in zijn basis verrassend geen plaats voor doelman Onana. Het sluitstuk van Internazionale werd om disciplinaire redenen uit het team gezet en vervangen door Devis Epassy, die in Saoedi-Arabië voetbalt. Samuel Oum Gouet (KV Mechelen) verhuisde dan weer naar de bank.

Servië kreeg in de openingsfase twee grote kansen via Aleksandar Mitrovic maar het voormalig speerpunt van Anderlecht trapte eerst tegen de paal en miste daarna onbegrijpelijk van dichtbij. Kameroen toonde zich een pak efficiënter en kwam net voor het half uur op voorsprong langs Jean-Charles Castelletto (ex-Club Brugge en Moeskroen), die zijn land op een gevleide 1-0 voorsprong zette.

Maar Servië sloeg net voor de pauze terug met twee doelpunten van Pavlovic en Milinkovic-Savic, zodat de balkanboys toch met een voorsprong de kleedkamer in mochten.

Tien minuten na de herneming diepte Mitrovic na een knappe combinatie de voorsprong verder uit. Servië leek de schaapjes op het droge te hebben maar in enkele knotsgekke minuten kwam Kameroen langszij via invaller Aboubakar (met een fraaie stifter) en Bayern-spits Choupo-Moting.

In de laatste twintig minuten bleef de 3-3 op het bord ondanks nog enkele hete standjes voor beide doelmonden. Zowel de Kameroeners als de Serviërs leven nog op dit WK maar zullen op de slotspeeldag stevig uit hun pijp moeten komen als ze nog willen doorstoten.