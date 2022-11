Karim Benzema mist WK met dijblessure

Frankrijk moet het zonder sterspeler Karim Benzema (34) stellen op het komende WK in Qatar. De aanvaller van Real Madrid is out met een blessure aan de quadriceps van zijn linkerdijbeen. Dat heeft de Franse voetbalbond (FFF) zaterdagavond bekendgemaakt.

Benzema moest zaterdag de groepstraining voortijdig staken, nadat hij pijn voelde in de linkerdij, drie dagen voor de eerste WK-wedstrijd van Les Bleus tegen Australië. Een MRI-scan wees uit dat er sprake is van een “letsel” dat hem drie weken aan de kant houdt. “Ik ben ontzettend verdrietig voor Karim, die van dit WK een belangrijk doel had gemaakt”, verklaart bondscoach Didier Deschamps. “Ondanks deze nieuwe klap voor het Franse team heb ik het volste vertrouwen in mijn groep. We zullen er alles aan doen om de enorme uitdaging die ons te wachten staat aan te gaan.”

Benzema ontving vorige maand nog de Gouden Bal, de prestigieuze prijs voor de beste speler ter wereld. Het forfait van Benzema is een zware tegenslag voor de Franse selectie. Eerder moesten verdediger Presnel Kimpembe (achillespees), middenvelders Paul Pogba (knie) en N’Golo Kanté (hamstring) en aanvaller Christopher Nkunku (knie) al afhaken voor het WK met blessures. Na de eerste wedstrijd tegen Australië volgen voor Frankrijk in Qatar in groep D nog confrontaties met Denemarken (26 november) en Tunesië (30 november).