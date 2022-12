Karim Benzema slaat pagina bij Frankrijk om: ‘Ons verhaal eindigt hier’

Karim Benzema heeft op sociale media afscheid genomen van de Franse nationale ploeg. “Ons verhaal eindigt hier”, schrijft de 35-jarige aanvaller van Real Madrid maandag, daags na de nederlaag van Frankrijk in de finale van het WK voetbal in Qatar tegen Argentinië. Benzema ontbrak op dat WK met een dijblessure.

‘Ik heb de inspanningen gedaan en de fouten gemaakt die ik moest doen en maken om te staan waar ik nu sta en daar ben ik trots op’, schrijft Benzema op Twitter, met een foto van zichzelf in het Franse shirt. ‘Ik heb mijn verhaal geschreven en het onze eindigt hier.’

Benzema kwam in 97 interlands tot 37 doelpunten voor Les Bleus. Hij maakte zijn debuut in een oefeninterland tegen Oostenrijk in 2007 en was erbij op het EK 2008, EK 2012 en WK 2014. De topspits speelde vervolgens in oktober 2015 voor het laatst voor Frankrijk. Nadien riep bondscoach Didier Deschamps hem jarenlang niet meer op. Benzema was immers niet meer welkom bij de nationale ploeg vanwege zijn aandeel in de zaak rond de sekstape van Mathieu Valbuena.

In aanloop naar EURO 2020, in de zomer van 2021, maakte de spits echter zijn comeback bij de Fransen. Een dijblessure hield hem de voorbije maand weg uit Qatar.

