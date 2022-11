Kasper Hjulmand: ‘We dromen ervan iets te winnen’

Na een meer dan geslaagd EK is Denemarken uit op meer in Qatar. Een gesprek met bondscoach Kasper Hjulmand.

Door Sam Kunti

Wat zijn je conclusies aangaande het vorige EK, waar Denemarken de halve finales haalde?

Kasper Hjulmand: ‘Er is van alles gebeurd in 2021, niet alleen het EK. We speelden achttien wedstrijden, we verdienden het respect en de liefde van ons land, we gingen vooruit in de manier waarop we voetballen, we kenden een uitstekende WK-kwalificatiecampagne en het EK was een emotionele rollercoaster. We sloten de rangen en toonden karakter. Op voetbalvlak zetten we stappen vooruit in onze spelstijl, de flexibiliteit en de tactiek. Jammer genoeg konden we de laatste stap niet zetten, maar het gaf ons genoeg antwoorden om op verder te bouwen. Als je een halve finale hebt gespeeld, wil je dat opnieuw.’

Zijn jullie er nog op vooruitgegaan sinds het EK?

Hjulmand: ‘We hebben getoond dat we tactisch flexibel zijn. We hebben er geen moeite mee om te schakelen tijdens een wedstrijd, of van de ene wedstrijd naar de volgende. We hebben een kern van spelers die zich goed ontwikkelen, maar we hebben nood aan meer spelers bij grote clubs die elke week Champions League spelen. Dat is heel belangrijk voor onze jonge spelers en voor de nationale ploeg.’

Hoe speciaal is het dat Christian Eriksen er weer bij is na zijn hartstilstand op het EK?

Hjulmand: ‘Heel bijzonder. Het is een klein wonder dat hij nog leeft en dat is uiteraard het allerbelangrijkste. Het feit dat hij opnieuw voetballer is, is een geschenk voor ons allemaal. Na zijn comeback toonde hij dat hij gewoon een fantastische speler is. Van zodra hij weer bij de nationale ploeg kwam, veranderde alles meteen. Ik zei het al voor het gebeurde: hij is de hartslag van deze ploeg. Ik ben heel blij om hem weer op het veld te zien. Met hem mogen werken is een voorrecht en een plezier. Sinds zijn comeback heeft hij getoond hoe belangrijk hij voor ons is.’

Wat denk je van je tegenstanders in groep D: Frankrijk, Australië en Tunisië?

Hjulmand: ‘Het is een erg competitieve poule. Ik heb een aantal wedstrijden van Tunesië gezien en tegen hen spelen in de hitte van de middag zal een serieuze test voor ons zijn. Ze hebben een sterk team en zullen veel steun krijgen van het publiek. Australië kwamen we op het vorige WK ook al tegen – ik was toen geen bondscoach – en dat was een spannende wedstrijd. Ze gaven ons heel wat om over na te denken. Het team speelt met energie en trots.

© GETTY

‘Frankrijk is een van de favorieten. Met al het talent dat zij hebben, zouden ze drie ploegen kunnen samenstellen. Het is dus een heel sterke poule, maar wij zijn ook sterk en we geloven in onszelf. Het zullen drie interessante, moeilijke en uiteeenlopende wedstrijden worden. Ik heb veel respect voor alle drie de ploegen.’

Wat zijn je dromen voor Qatar?

Hjulmand: ‘We dromen ervan iets te winnen. Zo werken we nu eenmaal. We weten wel dat we niet de grote favoriet zijn, we behoren niet tot het kransje ploegen die verondersteld worden om eens kans te maken op de eindzege, maar het is wel onze droom. Het zal lastig zijn, alles zal moeten meezitten. De spelers zullen fit en gefocust moeten zijn en we zullen een dosis geluk nodig hebben. Om te beginnen moeten we de groepsfase doorkomen en dan zien we wel in de knock-outfase. Maar onze droom is winnen, dat is waarvoor we dit allemaal doen.’

