Kroatië klopt Canada en heeft donderdag tegen Rode Duivels voldoende aan een draw

Kroatië heeft zondag de volle buit gepakt in haar tweede groepsduel op het WK in Qatar. De Kroaten versloegen Canada met 4-1. Andrej Kramaric (36. en 70.), Marko Livaja (44.) en Lovro Majer (90.+4) wisten het vroege openingsdoelpunt van Alphonso Davies (2.) uit. Canada is door de nieuwe nederlaag uitgeschakeld.

Eerder op de dag verloren de Rode Duivels in groep F met 0-2 van Marokko. Door de zege komt Kroatië naast Marokko op kop in de groep met vier punten. De Duivels volgen met drie punten en zijn enkel bij een zege donderdag tegen Kroatië zeker van de tweede ronde. Bij een gelijkspel is het hopen op een mirakel. Het al uitgeschakelde en nog puntenloze Canada moet dan immers met minstens drie doelpunten verschil winnen van Marokko.

De partij zondag kon niet beter beginnen voor Canada. Sterspeler Davies kopte na nauwelijks een minuut en acht seconden spelen een voorzet van Club Brugge-winger Buchanan kansloos voorbij de Kroatische doelman Livakovic. Het was voor Canada het eerste WK-doelpunt ooit. Kroatië had niet meteen een reactie in huis, maar halverwege de eerste periode namen de Kroaten wel steeds nadrukkelijker het heft in handen. Kramaric zag eerst een treffer nog afgekeurd worden voor voorafgaand buitenspel, maar trof negen minuten voor rust toch raak. Op assist van Perisic vloerde hij de Canadese doelman Borjan met een overhoeks schot.

De ban bleek gebroken en Livaja bracht Kroatië op slag van rust op voorsprong met een grondscherend schot, 2-1. Na de pauze moest Canada alles op alles zetten. De ingevallen Osorio mikte in de openingsminuten net naast, voormalig Gent-aanvaller David zette Livakovic nog eens aan het werk met een knap schot. Kroatië leunde achterover en telde de Canadezen twintig minuten voor tijd helemaal uit.

Kramaric plaatste de 3-1 voorbij Borjan, zijn tweede van de avond. In de toegevoegde tijd werd het nog 4-1. De ingevallen Majer kon voor een leeg doel scoren op aangeven van Orsic.