Kroatië verslaat Marokko en behaalt brons op WK voetbal in Qatar

Kroatië heeft zaterdag op het WK voetbal in Qatar, in het Khalifa International Stadium in Doha, Marokko afgetroefd met 2-1 in de strijd om het brons.

In een heruitgave van de affiche op de eerste speeldag van de groepsfase in de poule van de Rode Duivels (0-0) slaakten de Marokkanen al na twee minuten een zucht van opluchting. Sluitstuk Bounou bleef met zijn studs in het gras steken en devieerde bijna het leer in eigen doel.

Niet veel later was het toch prijs voor de Kroaten toen Josko Gvardiol (7.) in duikvlucht binnenkopte na een ingestudeerd nummertje op vrije trap. Lang kon de vicewereldkampioen van 2018 evenwel niet van de voorsprong genieten: Achraf Dari (9.) knikte op de eerstvolgende tegenstoot, eveneens op vrije schop, de gelijkmaker tegen de netten.

De spelhervatting kwam er overigens na een overtreding van Gvardiol op Bilal El Khannous, de 18-jarige groeibriljant van Racing Genk die zijn (basis)debuut voor de Leeuwen van de Atlas vierde.

In de ontknoping van de eerste helft krulde Mislav Orsic (42.) na voorafgaand balverlies van El Khannous vanop links knap overhoeks paal binnen, waardoor de Vatreni alsnog met een bonus de kleedkamers indoken.

Nagenoeg meteen na de pauze belandde een uithaal van doelpuntenmaker Orsic in het zijnet na een blok van Jawad El Yamiq. Na ruim een uur gunde de Marokkaanse selectieheer Walid Regragui ook Anas Zaroury, ex-Charleroi en smaakmaker van de Engelse tweedeklasser Burnley onder de hoede van Vincent Kompany, zijn eerste minuten op dit WK.

Zo’n kwartier voor tijd greep de VAR niet in op een duidelijke strafschopovertreding van Sofyan Amrabat op Gvardiol. Youssef En Nesyri liet in de slotseconden van de blessuretijd de ultieme kans op de gelijkmaker liggen.

Zondag om 16 uur Belgische tijd strijden Argentinië en regerend wereldkampioen Frankrijk om de wereldtitel in het Lusail Iconic Stadium.