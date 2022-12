Kroatië wipt topfavoriet Brazilië na strafschoppen

Kroatië heeft zich als eerste land geplaatst voor de halve finales op het WK voetbal in Qatar. Het versloeg Brazilië na strafschoppen met 4-2.

De Braziliaanse bondscoach Tite behield voor het treffen met Kroatië het vertrouwen in de elf die zo’n wervelende eerste helft hadden afgeleverd in de achtste finale tegen Zuid-Korea. Maar al snel bleek dat een herhaling van dat scenario er tegen de vicewereldkampioen niet in zou zitten. De goed georganiseerde Kroaten hielden alles centraal gesloten en alleen Vinicius jr slaagde er bij momenten in te prikken, maar echt gevaarlijk was het niet.

Aan de overzijde kreeg Perisic een kans, maar hij mikte naast. 0-0 was de logische ruststand.

Onwrikbare keeper

Na de koffie kwam er meer vuur in de match. Vooral Brazilië ging nadrukkelijk op zoek naar een treffer maar stuitte keer op keer op de Kroatische doelman Livakovic. Het sluitstuk van Dinamo Zagreb moest al in de eerste minuut een owngoal van Gvradiol voorkomen en toonde zich vervolgens met meerdere knappe tussenkomsten na pogingen van Neymar en Paqueta. Hij sleepte zijn team zo naar verlengingen. Daarin voerde Brazilië de druk steeds verder op, al was het ook uitkijken voor een zeldzame Kroatische tegenprik. Na een nummertje van Petkovic knalde Brozovic hoog over. Uiteindelijk was het de onvermijdelijke Neymar die net voor het einde van de eerste verlenging de Seleçao verloste. Na een knappe combinatie door het hart van de Kroatische verdediging schoot de Braziliaanse nummer 10 het leer hoog in doel voorbij Livakovic. Goed voor zijn 77e treffer in het shirt van Brazilië, waarmee hij recordhouder Pelé evenaarde.

Brazilië leek de schaapjes op het droge te hebben maar in de 117e minuut kwam Kroatië alsnog langszij. De ingekomen Petkovic vloerde een tot dan quasi werkloze Alisson met een gelukje na een op Marquinhos afgeweken bal. Er kwamen dus strafschoppen aan te pas, voor Kroatië de tweede keer op rij na hun achtste finale tegen Japan. En net als tegen de Aziaten trokken de balkanboys aan het langste eind. Rodrygo miste als eerste Braziliaan meteen terwijl bij de Kroaten Vlasic, Majer, Modric en Orsic foutloos bleven. Toen Marquinhos als vierde Braziliaan ook miste, mochten de boeken bij Brazilië toe.

Voor Brazilië eindigt het WK net als vier jaar geleden in de kwartfinales. Toen struikelden ze in Kazan over de Rode Duivels. Voor de voetbalgekke Braziliaanse fans wordt het nog minstens vier jaar extra wachten op een zesde wereldtitel, de eerste sinds 2002. Kroatië mag net als in 2018 blijven dromen van de finale.

Het komt in de halve finales uit tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Argentinië.