Lionel Messi bevrijdt Argentinië met klasseflits tegen Mexico

Lionel Messi heeft Argentinië zaterdagavond op de tweede speeldag van het WK voetbal in Qatar met een klasseflits bevrijd tegen Mexico. Het werd uiteindelijk 2-0. De Zuid-Amerikanen rechtten op die manier de rug en blijven in de running voor kwalificatie voor de achtste finales.

Messi (64.) controleerde even voorbij het uur de bal een eind buiten de zestien en gaf Guillermo Ochoa met een afgemeten schuiver het nakijken. De ingevallen Enzo Fernandez (87.) nam de laatste twijfels weg met een knappe trap in de verste bovenhoek. Op de derde en laatste speeldag van groep C op woensdag gaat Argentinië (3 ptn.), de huidige tweede in de poule, op zoek naar groepswinst tegen voorlopige leider Polen (4 ptn.). Nummer drie Saoedi-Arabië (3 ptn.) en nummer vier Mexico (1 pt.) zijn ook nog niet uitgespeeld.