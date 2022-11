Louis van Gaal: ‘Niet de beste spelers maar de beste ploeg wordt wereldkampioen’

De bondscoach van Nederland zegt in WorldSoccer dat Oranje een outsider is voor de wereldtitel, maar geen favoriet.

Door Samindra Kunti

Wat zijn de kansen van Nederland op het WK in Qatar?

Louis van Gaal: ‘Ik denk dat we ver kunnen geraken. Niet de beste spelers maar de beste ploeg wordt wereldkampioen. Wanneer het zover is, moeten we ervoor zorgen dat wij het beste team zijn. Je moet natuurlijk ook wat geluk hebben. Ook al doe ik altijd mijn best om de factor geluk zo klein mogelijk te houden, je moet toch op alle scenario’s voorbereid zijn.’

Behoort Nederland tot de favorieten?

Van Gaal: ‘Je kunt ons geen favoriet noemen. Maar als we spelen als een team, dan maken we eens kans. Het blijft een toernooi en de vorm van de dag speelt ook een rol. Ik denk dat Nederland een van de kandidaten op winst is, een outsider weliswaar, geen favoriet.’

Welke spelers zijn het belangrijkst voor uw team?

Van Gaal: ‘Voor mij telt de sterkte van het team. Het heeft geen zin om namen te noemen want de ene speler kan niet zonder de andere. We moeten het samen doen. Zoals ik al zei: het beste team wordt wereldkampioen, niet de beste spelers.’

Nederland speelt in een 3-5-2-systeem. Herhaalt u gewoon de succesformule van het WK 2014?

Van Gaal: ‘Nu spelen we in een 3-4-1-2. Ook al lijken die systemen op elkaar, de uitvoering is toch anders. In 2014 hadden we Arjen Robben en Robin van Persie in de selectie. Dat waren natuurlijk spitsen van wereldklasse. Daarbij probeerden we onze verdediging, met erg jonge spelers, zo solide mogelijk te maken, zodat die twee vooraan hun klasse konden tonen. Nu zijn onze verdedigers heel wat ouder en ligt de focus meer op de aanvalslinie. Daarom verkies ik het een 3-4-1-2-systeem te noemen.’

Wat vindt u ervan dat dit wereldkampioenschap in Qatar wordt gespeeld?

Van Gaal: ‘Ik heb daar eerder al een en ander over gezegd. Ik heb gezegd dat de toewijzing van het WK aan Qatar gebeurd is om redenen die niet correct waren. De FIFA beweert dat het om de ontwikkeling van het voetbal gaat, terwijl het vooral draait om geld en commerciële belangen. Dat is de voornaamste reden. Natuurlijk zijn we, zoals ieder normaal mens, tegen de schending van de mensenrechten. De KNVB is altijd kritisch geweest voor het WK in Qatar en de rol die de FIFA daarin speelt. Dat standpunt is welbekend. We kijken kritisch naar het toernooi en proberen ook verder te kijken dan het voetbal. Onze bond is daar erg mee begaan. Maar ik vind ook dat je voetballers moet laten voetballen. Onze spelers hebben van zich laten horen, maar het is aan de bazen om ervoor te zorgen dat er veranderingen komen.’

Bestaat er een kans dat u na het WK nog altijd trainer zult zijn?

Van Gaal: ‘Nee. Ik was natuurlijk al met pensioen toen de KNVB me vroeg voor deze job. Iedereen die me kent weet dat het een geweldige eer voor mij is om bondscoach te zijn van mijn land. Maar ik ben 71 en na dit WK is het echt wel genoeg geweest. Alhoewel … zeg nooit nooit, dat is onderussen ook wel duidelijk.’

