Luis Enrique: ‘Als we de lange bal gaan spelen, dan is Spanje niet bijzonder meer’

De Spaanse bondscoach verdedigt in WorldSoccer zijn speelwijze, want op die manier is Spanje ‘beter dan de rest’.

Moet u de stijl van Spanje aanpassen om succesvol te zijn in Qatar?

Luis Enrique: ‘Er is geen reden om te tornen aan de stijl waarmee we een WK en twee EK’s hebben gewonnen. Dat is een aanvallende stijl met combinatievoetbal en met veel druk wanneer we de bal verliezen. We proberen telkens beter te worden, want als je prijzen pakt, gaat iedereen je bestuderen en kopiëren, wat wil zeggen dat ze oplossingen vinden en je voor nieuwe problemen stellen. We zitten in een proces van evolutie en ik denk dat we dat aankunnen.’

Over uw stijl valt dus niet te onderhandelen?

Enrique: ‘Het kan verleidelijk zijn om met lange ballen beginnen te spelen, om laag te verdedigen en de ruimtes dicht te gooien. Maar weet je wat? Als we dat doen, dan is Spanje niet bijzonder meer. De spelers voor wie ik kies, zijn geen spelers om de lange bal te hanteren en te verdedigen. De spelers voor wie ik kies – en die naar ik hoop in de toekomst prijzen gaan pakken – zijn spelers die de bal willen hebben, die hem willen hebben op de helft van de tegenstander, die het spel opentrekken wanneer we onder druk gezet worden, en keepers die de bal hebben en – zelfs al kost het de fans een hartaanval – de spits van de tegenstander naar voren lokken zodat we kunnen uitverdedigen zoals wij willen. Dat komt allemaal voort uit een duidelijk voetbalidee: we zijn beter dan de rest als we zo spelen.’

Wordt die benadering geruggesteund door de prestaties van Spanje op het EK??

Enrique: ‘Als we naar de statistieken van dat EK kijken, dan waren wij de ploeg die de meeste kansen creëerde, de meeste goals maakte – ook al speelden we minder matchen dan Italië – de minste kansen toestond en het meeste balbezit had.’

In welke zin zal dit WK anders zijn?

Enrique: ‘Wereldkampioenschappen werden altijd na het seizoen gespeeld en dan waren de spelers er fysiek niet zo goed aan toe. Misschien zal de fysieke conditie op dit WK beter zijn. Eén ding staat vast: het zal anders zijn, ook de voorbereiding.’

Wat is uw doel in Qatar?

Enrique: ‘Dit is een van de evenementen waar elke speller, elke coach en iedere fan naar uitkijkt. We gaan daar met heel veel hoop naartoe en willen een van de kandidaten zijn om het WK te winnen.’

