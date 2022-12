Luis Enrique stopt als bondscoach van Spanje, Luis de la Fuente volgt hem op

Voormalig beloftencoach Luis de la Fuente is de opvolger van Luis Enrique als bondscoach van Spanje. Dat maakte de Spaanse Voetbalfederatie RFEF donderdag bekend.

Eerder op de dag kondigde de Spaanse bond het afscheid van Luis Enrique Martinez aan.

Na de vroegtijdige uitschakeling van La Roja op het WK in Rusland werd zijn eind dit jaar aflopende contract niet verlengd. De in Qatar op strafschoppen verloren achtste finale tegen Marokko was zijn laatste wedstrijd als bondscoach.

Na het WK van 2018 nam Luis Enrique over van Fernando Hierro, om vervolgens in maart 2019 een stap opzij te zetten om zijn dochter Xana bij te staan in haar strijd tegen kanker. Enkele maanden later verloor zij haar ongelijke strijd, in november van dat jaar keerde Luis Enrique terug als bondscoach. Hij loodste Spanje naar de halve finales op EURO 2020 en naar de Final Four van de Nations League.

De 61-jarige De la Fuente was de voorbije jaren aan de slag bij de Spaanse jeugdploegen. Met de beloftenploeg veroverde hij zilver op de Olympische Spelen van Tokio. Twee jaar eerder waren ze Europees kampioen geworden in Italië.