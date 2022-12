Luka Modric ziet Kroatië ‘verdiend’ naar achtste finales gaan

Luka Modric werd donderdagavond na afloop van de alles-of-nietswedstrijd tussen België en Kroatië, die voor de Duivels na een karrenvracht aan gemiste kansen in de tweede helft op niets uitdraaide, verkozen tot Man van de Match. Met de Kroaten mag hij naar de achtste finales op dit WK, voor de Duivels is de vroegtijdige uitschakeling een feit.

‘Eerst en vooral denk ik dat wij verdiend naar de tweede ronde gaan’, aldus Modric tijdens het persmoment. ‘We hadden een moeilijke wedstrijd, maar bleven toch overeind. We wisten tegenover wie we stonden, onze coaches hadden ons uitgebreid ingelicht. De tactiek was klaar. Op zich hoefden we ons ook niet al te veel aan te passen, we spelen vaak op deze manier. We zijn eerder consistent en mogen verdiend een ronde verder. Wie dan ook de tegenstander wordt, Duitsland, Spanje, Costa Rica of Japan, ze zullen het allemaal moeilijk hebben tegen Kroatië.’