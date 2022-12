Made in the JPL | Ivan Perisic: enkel de wereldtitel ontbreekt nog

Ivan Perisic speelt bij Kroatië vaak in de schaduw van Luka Modric, maar blijft internationaal nog altijd zien. Of het nu bij de nationale ploeg is of bij de clubs waar hij heeft gespeeld, de vleugelspeler heeft sinds zijn debuut steeds vooruitgang geboekt en kende overal successen.

‘Hij is een extreem harde werker’, vertelde Marcel Schäfer (ex-Wolfsburg) bij het Franse L’Equipe. ‘Na elke training deed hij afwerkingen met beide voeten. Dat is Perisic.’ Waar de ondertussen 33-jarige Kroaat ook speelde, hij liet overal een onvergetelijke indruk na. Niet enkel door zijn harde werk op training, maar ook door zijn veelzijdigheid. Zo was Perisic vroeger vooral een aanvaller, maar onder Conte bij Tottenham ook weer wat meer verdediger.

Vergeet ook niet dat hij een van de zeldzame spelers is die tweevoetig is. Hij kan zich perfect aanpassen aan de zone waar hij de bal wil krijgen. Zelfs bij een vrije trap, penalty of corner weet je niet altijd welke voet hij al gebruiken. En dan heb je ook nog zijn kopspel. Van jongs af aan speelt hij regelmatig beachvolleybal, waardoor hij een goed gevoel voor timing heeft gekregen.

Het zijn allemaal wwaliteiten die de grootste internationale coaches aantrekken, én ook de Kroatische bondscoach Zlatko Dalic, die hem het vertrouwen heeft gegeven voor een derde WK.

Springplank Club Brugge

Alles begon voor Perisic dertien jaar geleden, toen hij neerstreek in België bij Roeselare. Nadat hij bij Sochaux nog niets had laten zien, werd de Jupiler Pro League zijn speeltuin. In de strijd tegen degradatie scoorde de Kroaat vijf keer in 17 wedstrijden, waarmee hij ook ineens topschutter van de West-Vlaamse club werd.

Na 6 maanden in Roeselare was Perisic alweer klaar voor een volgende uitdaging toen Club Brugge hem kon verleiden voor een stap naar het Jan Breydelstadion. Het was de eerste stap voor de nog erg jonge Perisic in zijn tocht naar de top. Zijn periode bij Club Brugge was dan ook één groot succes. In zijn tweede seizoen onder Adrie Koster werd hij topscorer van de competitie met 22 doelpunten én werd hij profvoetballer van het jaar. Wat zal Anderlecht gebaald hebben. Paars-wit had namelijk eerder al de kans gekregen om Perisic naar het Astridpark te halen, maar zag toen zijn kwaliteiten nog niet in. Een gemiste kans.

© Belga Image

Steeds succesvol

Het zou niet lang meer duren of heel Europa zou stilaan gehoord hebben van Perisic. Een volgende stap in zijn carrière volgde namelijk een paar maanden later. Borussia Dortmund haalde de Kroatische winger namelijk binnen voor een geschat bedrag van 5,5 miljoen euro. En van de Borussen ging hij via Wolfsburg, waar hij de Bundesliga in zijn zak had, naar Milaan.

Terwijl zijn prestaties hem al heel snel de lof van de Nerazzurri-fans hadden opgeleverd, koos de Kroaat alweer even vlug voor een nieuwe uitdaging. Tijdens een uitleenbeurt aan Bayern München won hij nu ook de Champions League en – net zoals bij Dortmund – opnieuw de Duitse titel en beker. ‘Het afgelopen jaar is ongelooflijk geweest. Ik won drie trofeeën met een geweldig team. Maar ik moet zeggen dat het in het begin niet gemakkelijk was. Ik had wat problemen met de eerste coach (Niko Kovac, die later werd opgevolgd door Hansi Flick, nvdr.)’, zei hij tegen Inter TV.

De liefde voor Conte

Terwijl de relatie met Niko Kovac bij Bayern allerminst goed was, bleek het tegendeel waar toen hij terugkeerde bij Inter en hij Antonio Conte ontmoette. De Italiaanse tacticus stelde zijn vertrouwen in de speler en plaatste hem prompt in zijn basiself. En dat klikte meteen, want niet veel later wonnen ze samen de scudetto.

Coach en speler hadden zo een goeie band gesmeed dat de Kroaat zich gratis aanbood bij de Italiaanse coach toen die naar Tottenham trok. ‘Hij is nog niet 100%, maar op alle vlakken heeft hij een ongelooflijke volwassenheid bereikt. Laten we niet vergeten dat hij met verschillende clubs verschillende successen heeft behaald en zelfs de finale van het WK heeft gespeeld. Zijn ervaring zal belangrijk zijn voor ons’, was Conte lovend over zijn poulain in Noord-Londen.

© GETTY

Ondanks de twijfels vanwege zijn leeftijd (33 jaar) kende Perisic ook in Engeland een uitstekend begin. De man uit Split wist nog niet te scoren, gaf al wel 7 assists in 21 wedstrijden. Het is ook dát wat Conte van zijn linkervleugelspeler verwacht. Hij moet Kane en Son voorzien van goeie voorzetten.

Nu nog de wereldtitel

Terwijl zijn prijzenkast met een Champions League, drie nationale titels en zes nationale bekers al aardig gevuld is, blijft die nog leeg bij de nationale ploeg. Maar ook met Kroatië was hij al dicht bij eeuwige roem toen Kroatië vier jaar geleden de finale van het WK bereikte, maar daarin sneuvelde tegen Frankrijk. In de halve finale hielp hij zijn land de finale te bereiken door tegen Engeland de gelijkmaker te scoren en vervolgens een assist te geven aan teamgenoot Mario Mandzukic.

© GETTY

Nu staat Perisic op zijn derde Wereldbeker in een laatste kans om die meest prestigieuze voetbaltrofee eindelijk naar Kroatië te halen. Maar dan moet hij wel eerst voorbij België geraken en wees er maar zeker van dat Perisic vol motivatie aan de aftrap zal verschijnen. In zijn 113e cap – slechts twee Kroaten deden ooit beter – wil hij zijn eerste goal van dit WK maken, nadat hij eerder al twee assists gaf. Als hij Courtois weet te kloppen komt hij namelijk naast Mario Mandzukic in de topschuttersstand te staan. De ex-spits van onder Juventus eindigde zijn carrière op 33 goals, Perisic telt er nu 32. Een gewaarschuwd man is er twee waard.