Made in the JPL: Moisés Caicedo, het goudklompje bij Ecuador

Tijdens Qatar-Ecuador zal u ene Moisés Caicedo zien bikkelen op het middenveld. De 21-jarige Ecuadoriaan, vorig seizoen nog sterkhouder bij Beerschot, werd in geen tijd een vaste waarde in de Premier League.

Moisés Caicedo is een naam die menig Belgisch voetbalkenner bekend in de oren klinkt. Hij was vorig jaar een van de lichtpunten bij de zwalpende degradant Beerschot. De middenvelder liet zich telkens opmerken door zijn enorme werk- en duelkracht. Hij werd toen uitgeleend door Brighton, dat hem nog een beetje wilde doen rijpen in de Jupiler Pro League.

Het was op 21 november, in een thuismatch tegen KRC Genk dat de voetbalwereld Moisés Caicedo leerde kennen. Hij speelde een fenomenale wedstrijd en werd bejubeld langs alle kanten. Hij strooide met passes en dribbelde het Limburgse middenveld bij momenten aan diggelen. Als kers op de taart scoorde hij in de slotfase de 2-0 die Beerschot de winst schonk.

Na amper een half seizoen achtte Brighton Caicedo klaar voor het grotere werk. In januari werd hij teruggehaald door zijn werkgever om de rangen van Graham Potter te versterken. Een aderlating voor Beerschot, dat zo misschien wel een van zijn beste spelers zag vertrekken. Het werd een afscheid in mineur, want de laatste wedstrijd van de Ecuadoriaan was een 0-7-pandoering tegen Anderlecht.

Zijn overgang naar Brighton bleek op het eerste zicht wat overmoedig. Een middenvelder van de rode lantaarn in de Belgische hoogste klasse die naar de Premier League trekt, dat zie je niet vaak gebeuren. Caicedo kende ook een moeilijke start. Hij zat in de beginperiode vaak op de bank en moest lang wachten op zijn kans.

Van onbekend naar onmisbaar

Zijn debuut kwam er uiteindelijk pas in april. Hij startte in een uitwedstrijd tegen Arsenal en had meteen zijn eerste assist te pakken. Brighton won de partij, en dat leek een signaal voor Graham Potter om de Ecuadoriaan te laten staan. In de zeven resterende partijen van dat seizoen kreeg Caicedo telkens een plaatsje in de basiself. De trein was vertrokken, en voor lang.

Moisés Caicedo is incontournable bij Ecuador. © GETTY

Sindsdien speelde de middenvelder zowat alles. Ook de nieuwe trainer Roberto De Zerbi, die er kwam na het vertrek van Potter naar Chelsea, is de Ecuadoriaan genegen. En dat is te begrijpen, want de middenvelder is een speler die zowat iedere coach in zijn ploeg zou willen. Een werkpaard dat 90 minuten lang achter alles en iedereen aanzit, dat heel wat ballen recupereert en bovendien de finesse heeft om dan met een goeie pass de opbouw te verzorgen.

In The Athletic haalde De Zerbi dan ook de loftrompet boven voor zijn goudhaantje op het middenveld: ‘Caicedo is een topspeler met en zonder bal’, stelde hij. ‘Er zijn veel spelers die heel goed zijn met de bal, maar zonder bal in de verdedigende ruimte tekortschieten. Anderen zijn verdedigend sterk, maar aan de bal zijn er dan weer problemen. Ik zie bij hem niets wat niet op topniveau is en hij is pas 21. Hij heeft geen limiet.’

Incontournable bij Ecuador

Ook bij de nationale ploeg speelt hij een belangrijke rol. Hij verzamelde al 25 caps, wat niet slecht is voor een prille twintiger. Tijdens de kwalificaties voor het WK werd nogmaals duidelijk waarom hij de eerste naam op het blad is van bondscoach Gustavo Alfaro. Met twee goals en vier assists toonde Caicedo dat hij ook makkelijk de weg naar het net weet te vinden.

Caicedo schittert week in week in de Premier League. © GETTY

Hij is net zoals bij Brighton de sterkhouder op het middenveld en zorgt voor een goeie balans. Zijn box-to-boxmentaliteit zorgt ervoor dat hij zowel op offensief als defensief vlak van grote waarde is. Op het WK moet hij een van de sterspelers worden van het Ecuadoriaanse elftal.

In groep A neemt Ecuador het op tegen Qatar, Senegal en Nederland. Een poule waarin dus wel iets kan. Caicedo zal ook aantreden met een extra motief: zoals zo vaak kan een goed WK voor een lucratieve transfer zorgen. Hij staat nu al hoog op de verlanglijstjes van enkele Engelse topclubs, waaronder Chelsea en Manchester United. Mits een puike prestatie zien we hem misschien volgend jaar al ergens anders voetballen.