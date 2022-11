Mario Götze maakt na vijf jaar afwezigheid comeback bij Duitse WK-ploeg

De Duitse bondscoach Hansi Flick heeft donderdag zijn selectie voor het WK voetbal van later deze maand in Qatar (20 november-18 december) bekendgemaakt. Mario Götze, de man van het winnende doelpunt in de WK-finale van 2014, viert na vijf jaar afwezigheid zijn terugkeer.

Götze scoorde destijds in Rio de Janeiro in de verlengingen de winning goal tegen Argentinië. Duitsland pakte zo haar vierde wereldtitel. De aanvallende middenvelder, die intussen bij Eintracht Frankfurt speelt, was er in november 2017 voor het laatst bij in een oefeninterland tegen Frankrijk (2-2). In Qatar zal hij zijn wederoptreden vieren. Met Thomas Müller, Manuel Neuer en Matthias Ginter zijn er nog drie overblijvers van de wereldtitel van acht jaar geleden.

Neuer is helemaal hersteld van zijn schouderblessure en zal in Qatar zijn vierde Wereldbeker afwerken, na 2010, 2014 en 2018. Hij stond bijna heel oktober aan de zijlijn. In de aanval moet Flick Timo Werner en Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) missen met blessures. Niclas Füllkrug (Werder Bremen) en tiener Youssoufa Moukoko (Dortmund) komen zo bij de kern. Moukoko is de jongste Duitse speler ooit die wordt opgeroepen voor een WK.

Voorin ontbreekt ook Marco Reus. De aanvallende middenvelder van Dortmund is niet volledig hersteld van een blessure aan de rechterenkel, die hij midden september opliep. Hij mist zijn tweede WK, na 2014, en zijn vierde grote toernooi in totaal. Achterin verraste Flick door Mats Hummels thuis te laten. De 33-jarige Dortmund-verdediger keerde vorig jaar voor het EK terug in de Duitse selectie na enkele jaren afwezigheid.

Duitsland is na de roemloze uitschakeling in de eerste ronde op het WK in Rusland uit op revanche in Qatar. Ook op het EK vorig jaar raakten de Duitsers niet verder dan de achtste finales. Flick en co nemen het in Qatar in groep E op tegen Japan (23 november), Spanje (27 november) en Costa Rica (1 december).