Marokko bereikt na 1-0 zege tegen Portugal als eerste Afrikaans land ooit halve finale

Marokko heeft zich zaterdag geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal in Qatar. De Leeuwen van de Atlas versloegen Portugal met 1-0. Youssef En-Nesyri scoorde na 42 minuten het enige doelpunt.

Marokko schrijft met de kwalificatie geschiedenis, want het stoot als eerste Afrikaanse land ooit door naar de laatste vier op een wereldbeker. Volgende week woensdag (14 december) speelt Marokko om een plaats in de finale tegen Engeland of titelverdediger Frankrijk.

Bij Portugal zat Cristiano Ronaldo voor de tweede opeenvolgende keer op de bank. Bondscoach Santos gaf vertrouwen aan de elf spelers die in de achtste finales Zwitserland (6-1) van de mat speelden. Youngster Gonçalo Ramos kreeg na zijn hattrick dus een nieuwe kans op de positie van CR7. In het Marokkaanse kamp werden de geblesseerde verdedigers Nayef Aguerd en Noussair Mazraoui vervangen door Yahya Attiat-Allah en Jawad el-Yamiq.

Gedwongen wissels

Marokko slikte in de vier eerste wedstrijden dit WK, waaronder de 0-2 zege tegen België, slechts een tegendoelpunt, een owngoal dan nog, en toonde tegen Portugal andermaal waarom dit geen toeval was. Ondanks de gedwongen wissels achterin hielden de roodhemden de boel goed gesloten. Portugal beet zijn tanden stuk op de stevige organisatie en bij een zeldzame tegenprik kreeg het bovendien het deksel op de neus. In de 42ste minuut opende Youssef En-Nesyri de score. In een luchtduel troefde hij de onoordeelkundig uitgekomen Diogo Costa af. Portugal kwam bijna onmiddellijk op gelijke hoogte maar het schot van Bruno Fernandes spatte uiteen op de lat.

In de tweede helft moest Portugal op zoek naar een doelpunt. Het eerste gevaar was nog voor Marokko, met een scherp aangesneden vrije trap van Ziyech, maar daarna namen de Portugezen met de ingevallen Ronaldo weer over. Een schot van Bruno Fernandes scheerde de lat en ook Joao Félix haalde stevig uit, maar de Marokkaanse doelman Bono stond pal.

Portugal monopoliseerde het leer maar de verlossende gelijkmaker bleef in de prangende slotfase uit, zelfs tegen tien Marokkanen na de rode kaart van invaller Cheddira. Marokko stuntte zo, vier dagen na de winst tegen Spanje, opnieuw.