Marokko – Kroatië levert geen doelpunten op

Marokko en Kroatië hebben woensdag 0-0 gelijkgespeeld op de eerste speeldag in WK-groep F, de poule van de Rode Duivels. Er vielen nauwelijks kansen te noteren in het Al Bayt Stadium in het Qatarese Al Khor.

In de tot de verbeelding sprekende woestijntent, zo’n vijftig kilometer ten noorden van de hoofdstad Doha, maakten de Marokkanen er een thuiswedstrijd van. Minstens 15.000 fans in de tribunes droegen de nationale kleuren. Het Kroatische vak kwam er vocaal niet aan te pas. De vicewereldkampioen kan, net als België overigens, niet rekenen op al te veel supporters in Qatar.

De Kroatische spelers werden bij het minste uitgefloten, het begon al bij het afroepen van de spelersnamen. De Marokkaanse aanhangers zorgden voor een bij momenten helse sfeer, in tegenstelling tot de openingswedstrijd van enkele dagen geleden. Toen was het stadion vooral gevuld met Qatari, die er bij een 0-2 ruststand in het voordeel van Ecuador voor kozen om hun SUV’s terug richting de hoofdstad te sturen.

Op het veld viel er niet al te veel te beleven, daarvoor hadden beide teams net te veel respect voor elkaar – die openingswedstrijd verliest niemand graag. Marokko zakte vrij diep in. Op papier staat er een 4-3-3, maar die plooit terug tot een 4-5-1 bij balverlies.

De wedstrijd zat al snel op slot en bleef dat uiteindelijk ook. De bijna 60.000 fans in het bijna sprookjesachtige stadion kregen geen waar voor hun geld. Het puntertje van Luka Modric – nochtans de man van de match – kwam er niet uit, aan de overzijde was het voor Hakim Ziyech zoeken. De grootste kans was nog voor Nikola Vlasic – broer van Blanka -, de Marokkaanse doelman Bounou had een beenveeg in huis. Kroatië speelde statisch, loerend op een counter die er nooit zou uitrollen.

Een scoreloos gelijkspel was niet meer dan een logisch resultaat in deze groepsopener. Het is niet eens een slecht resultaat voor de Belgen. Bij een eventueel gelijkspel tegen Canada is er puntengewijs niet veel aan de hand. Op de tweede speeldag is Marokko komende zondag onze tegenstander in het Al Thumamastadion. Als er één les te trekken valt uit deze groepsopener, is het dat we nog niet klaar zijn met dit stugge elftal. Kroatië, onze tegenstander op de slotspeeldag, kon veel te weinig op de mat brengen om de Marokkanen uit verband te spelen.