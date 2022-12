Marokko via 2-1 winst tegen Canada als groepswinnaar naar achtste finales

Marokko heeft zich donderdag in Doha via een 2-1 zege tegen Canada voor de achtste finales van het WK voetbal geplaatst. Bij de rust stond de eindstand al op het bord in het Al Thumamastadion.

Hakim Ziyech opende de score in de 4e minuut. Youssef En-Nesyri (23e) verdubbelde de Marokkaanse voorsprong. Kort voor rust bracht een owngoal van Nayef Aguerd Canada weer in de match.

In de andere wedstrijd in groep F speelden de Rode Duivels in het Ahmed bin Alistadion in Ar Rayyan 0-0 gelijk tegen Kroatië. Marokko is met 7 punten groepswinnaar, voor Kroatië (5), België (4) en Canada (0). In de achtste finales speelt Marokko dinsdag in het Education Citystadion in Ar Rayan tegen de tweede uit groep E. Kroatië geeft maandag in het Al Janoubstadion in Al Wakrah de winnaar van die groep met Spanje, Japan, Costa Rica en Duitsland partij.