Marokko voor het eerst door naar kwartfinales na strafschoppen, Spanje uitgeschakeld

Marokko heeft zich dinsdagavond na een thriller van formaat voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal.

In de achtste finales in Qatar tegen schaduwfavoriet Spanje was er na 90 en 120 minuten niet gescoord, waardoor er strafschoppen aan te pas moesten komen. De bijna 45.000 fans in het Education City Stadium hielden de adem in en zagen sterspeler Achraf Hakimi de beslissende strafschop voorbij Unai Simon trappen (3-0), nadat Spanje drie strafschoppen op rij gemist had.

Zaterdag staan ze in het Al Thumamastadion in Doha tegenover de winnaar van het duel tussen Portugal en Zwitserland. Beide landen staan dinsdagavond in Lusail in de laatste achtste finale van dit WK nog tegenover elkaar. In deze tabelhelft is de clash tussen Europees vicekampioen Engeland en titelverdediger Frankrijk (zaterdag in de woestijntent van Al Bayt) de andere kwartfinale.