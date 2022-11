1/6

Het lijdt geen twijfel wie dé grote ster van het nieuwe Duitsland zal worden. Jamal Musiala lijkt op zijn negentiende al een routinier bij de Mannschaft en zijn club Bayern München. 100 wedstrijden heeft hij al op de teller bij de Rekordmeister, waarin hij 27 keer scoorde en 17 assists gaf. Daardoor kreeg hij ook bij de Duitse nationale ploeg al zijn kans en zit er aan 18 caps. ‘Dit is magisch, bijna Messiaans. Hoeveel hij waard is? Een kwart miljoen’, was Lothar Matthäus al lyrisch over de youngster. Al had het wel niet veel gescheeld of Musiala had voor Engeland gespeeld. Na 23 wedstrijden voor de Engelse jeugdploegen koos hij vorig jaar voor de wereldkampioen van 2014.

© GETTY