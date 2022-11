Mbappé sleept Frankrijk voorbij Denemarken richting tweede ronde

Regerend wereldkampioen Frankrijk heeft zaterdagavond op de tweede speeldag in groep D van het WK in Qatar met 2-1 gewonnen van Denemarken.

Kylian Mbappé nam in het 974 Stadium beide Franse doelpunten voor zijn rekening. Met de zes op zes op zak is de kwalificatie voor de tweede ronde een feit, als eerste land op dit WK.

Na de avondwandeling van eerder deze week tegen een zwak Australië, was Denemarken, vorig jaar nog halvefinalist op het EK, een eerste test voor Les Bleus. Ook op het WK in Rusland stonden beide landen in de groepsfase tegenover elkaar. Op de laatste speeldag leverden ze toen in het Luzhnikistadion na een draak van een wedstrijd een salonremise af, waardoor ze allebei een ronde verder mochten.

Zover waren we deze keer nog niet. De Denen stelden in hun eerste wedstrijd teleur met een scoreloos gelijkspel tegen Tunesië. Niet meteen een gedroomd resultaat met de wedstrijd tegen de tweevoudige wereldkampioen in het verschiet, ook al klopten de Denen hen dit jaar twee keer in de groepsfase van de Nations League. Het respect voor de Fransen was groot en dus ging de deur op slot achteraan. Aan Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé om op zoek te gaan naar de sleutels – niet eenvoudig voor een dubbele afweergordel. Twee echte kansen, één voor Adrien Rabiot en de andere voor Mbappé, meer leverde het niet op. Aan de overzijde staken de Denen twee keer op de counter de neus aan het venster.

Vooral Mbappé en Dembélé hadden er zin in en het was dan ook die eerste die op het uur van dichtbij de openingstreffer in doel legde, na een uitstekende combinatie met Théo Hernandez. De Denen schoten plots wakker en bij hun eerste bal tussen de palen was Hugo Lloris meteen geklopt, op een kopbal van Andreas Christensen: 1-1.

Met drie punten uit de openingswedstrijd tegen Australië en met de makkelijkste wedstrijd tegen Tunesië nog in het verschiet op de slotspeeldag, moest er niet per se gewonnen worden door de Fransen. Met een gelijkspel waren ze immers ook op weg naar de groepswinst. Daar leek de wedstrijd ook op af te stevenen, maar dat was buiten Mbappé gerekend, die in het slot nog voor de winnende treffer zorgde.

Een door blessures geteisterd Frankrijk staat in Qatar voor misschien wel de zwaarste opdracht van alle deelnemende landen: een verlenging van de vier jaar geleden behaalde wereldtitel in Rusland. In de bijna honderdjarige geschiedenis van het WK voetbal gebeurde het nog maar twee keer dat de regerende wereldkampioen zijn titel wist te verlengen, en de laatste keer dateert van exact zestig jaar geleden. Dat was het Brazilië van Pelé dat zowel in 1958 en 1962 wereldkampioen werd, in navolging van het Italië van Guiseppe Meazza in 1934 en 1938.

De Rode Duivels kunnen de Fransen ten vroegste kruisen in de halve finales op dit WK. Dat zou dan meteen een heruitgave zijn van de halve finale van vier jaar geleden in Sint-Petersburg. Toen haalden onze zuiderburen het met het kleinste verschil (1-0), na een kopbaldoelpunt van Samuel Umtiti.