Messi en Argentinië naar kwartfinales na zuinige zege tegen Australië: 2-1

Argentinië heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar. De Zuid-Amerikanen versloegen zaterdagavond Australië met 2-1.

Lionel Messi brak de ban voor de Argentijnen in zijn 1.000e wedstrijd als prof. Na 35 minuten scoorde hij na een mooie actie in het Ahmad bin Ali-stadion in Al Rayyan de openingsgoal.

Kort voor het uur verdubbelde Julian Alvarez de voorsprong. Australië maakte in de 77e minuut de aansluitingstreffer nadat een schot van Graig Goodwin afweek op Enzo Fernandez, maar dichter kwamen de Socceroos niet. Volgende week vrijdag (20 uur) speelt Argentinië om een plaats in de halve finales tegen Nederland. Oranje klopte eerder op de dag de Verenigde Staten met 3-1. Het duel wordt een heruitgave van de halve finale van het WK 2014 in Brazilië. Messi en co wonnen die wedstrijd na strafschoppen van Oranje, toen ook gecoacht door Louis van Gaal.



Argentinië startte tegen Australië als uitgesproken favoriet maar La Albiceleste was toch op zijn hoede. De Socceroos versloegen in hun laatste groepswedstrijd immers Denemarken, voor sommigen een ‘dark horse’ in de strijd om de wereldtitel, en haalden zo voor het eerst sinds 2006 de knock-outfase.



In een flauwe eerste helft die lang op slot zat, was het wachten op een flits van de onvermijdelijke Messi om de wedstrijd open te breken. Na 35 minuten trapte de jubilaris de eerste Argentijnse kans meteen voorbij doelman Ryan. Voor Messi was het de 94e interlandgoal maar wel pas de allereerste in de knock-outfase van een WK.

Uitvoetballen

Kort voor het uur verdubbelde Julian Alvarez de voorsprong. Hij profiteerde optimaal van een foutje van doelman Ryan, die slecht uitvoetbalde.

Australië leek tegen het canvas te liggen maar in de 77e minuut stond het plots 2-1. Een trap van Craig Goodwin week af op Enzo Fernandez, die zo zijn eigen doelman klopte. De aansluitingstreffer bracht weer spanning in de match en vier minuten later stond het zelfs bijna gelijk na een weergaloze dribbel van Behich, maar de linksachter kon net niet aanleggen.

Aan de overzijde kreeg de ingevallen Lautaro Martinez in de slotfase nog verschillende mogelijkheden op de 3-1 maar de spits van Inter miste efficiëntie. Ook Messi trapte nog gevaarlijk over. Zo bleef het tot het laatste fluitsignaal bibberen voor de Argentijnen, zeker toen de ingekomen Kuol nog een reuzenkans kreeg. Keeper Emiliano Martinez stond echter pal.