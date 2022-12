Messi, zijn bodyguard en zijn opvolger: dit is het WK-elftal

We gaven u de keuze: wie hoort in het WK-elftal? Dit is het resultaat.

Doelman: Emiliano Martínez (Argentinië)

De beste doelman van het toernooi moet natuurlijk ook in het elftal van het WK zitten. De man die vier jaar geleden nog in de lagere klassen van Engeland speelde, ontpopte zich in Qatar echt helemaal tot topkeeper. En dat met de nodige trekjes van een straatjongen.

Rechtsachter: Achraf Hakimi (Marokko)

Langs rechts raakte je er niet voorbij op dit WK. De Marokkaan van PSG speelde op een erg hoog niveau in Qatar en was zowel verdedigend als aanvallend van goudwaarde voor de revelatie van het toernooi.

Centrale verdediger: Thiago Silva (Brazilië)

Hoewel Brazilië amper wat te verdedigen had op dit WK was Thiago Silva meer dan ooit dé leider van de defensie. Alleen viel het fort in extremis tegen Kroatië waardoor die volgende wereldtitel toch nog wat op zich laat wachten in Brazilië.

Centrale verdediger: Josko Gvardiol (Kroatië)

Dé revelatie van dit WK, voor wie hem nog niet kende van bij RB Leipzig. Romelu Lukaku maakte kennis met hem in de laatste wedstrijd van de groepsfase en heeft er nog steeds nachtmerries van. Hij was een van de drijvende krachten achter een Kroatië dat opnieuw in de medailles viel.

Gvardiol liet Lukaku geen schijn van kans. © GETTY

Linksachter: Théo Hernandez (Frankrijk)

Linksachter? Noem hem misschien eerder een linkervleugelspeler, want hoe aanvallend is de man van AC Milan bij Frankrijk. Het was aan de andere kant mogelijks ook de achilleshiel van een Frankrijk dat niet thuis gaf in de WK-finale tot die paar zotte minuten.

Verdedigende middenvelder: Sofyan Ambrabat (Marokko)

Het hart en het brein van Marokko, zo kon je Sofyan Amrabat wel noemen. Hoewel hij bij Club Brugge nauwelijks kon overtuigen, lijkt nu het moment aangebroken voor de man van Fiorentina om die grote transfer te maken. Naar verluidt zou Liverpool enorm geïnteresseerd zijn.

Centrale middenvelder: Rodrigo De Paul (Argentinië)

Zag je Lionel Messi, dan zag je meer dan waarschijnlijk ook Rodrigo De Paul. De Argentijn van Atlético Madrid was alomtegenwoordig bij de wereldkampioen en zorgde er mee voor dat Messi nu echt zijn voet naast Diego Maradona kan zetten in eigen land.

De Paul was de onzichtbare drijvende kracht bij Argentinië. © GETTY

Centrale middenvelder: Luka Modric (Kroatië)

Doe het hem maar na, op je 37ste nog een van de absolute smaakmakers van het WK zijn. Modric is nog altijd dé man bij Kroatië en denkt blijkbaar nog niet aan stoppen. Waarom zou je ook, als je nog steeds zo goed bent.

Linkeraanvaller: Lionel Messi (Argentinië)

Mag de discussie nu eindelijk gedaan zijn? Met zeven doelpunten, waarvan twee in de finale, én de wereldtitel was dit hét WK van Lionel Messi. Stoppen op een absoluut hoogtepunt zou mooi zijn geweest, maar de Vlo gaat gewoon door.

Lionel Messi: eindelijk wereldkampioen.

Rechteraanvaller: Kylian Mbappé (Frankrijk)

Na Messi was dit ook het toernooi van Kylian Mbappé. Ook hij deed zeven keer de netten trillen, waaronder een hattrick op het moment dat het moest. Enkele dagen voor zijn 24ste verjaardag liep hij toch een tweede wereldtitel mis. Van de jonge Fransman hebben we het laatste nog niet gezien

Spits: Julian Alvarez (Argentinië)

Hij begon dit WK nog op de bank tegen Saudi-Arabië, maar knokte zich tijdens het toernooi in de ploeg en hij ging er niet meer uit. Julian Alvarez lijkt de komende jaren nog de nummer 9 van de wereldkampioen te zijn. Met de goedkeuring van grootmeester Messi.