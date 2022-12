Messi: “Zo’n scheidsrechter hoort niet bij zo’n belangrijk duel”

Lionel Messi is vrijdag verkozen tot Man van de Match na de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het WK voetbal in Qatar. Het is de derde keer dit WK dat hij de trofee in ontvangst mag nemen. Argentinië haalde het in haar kwartfinale na strafschoppen van Nederland.

De 35-jarige Messi had een groot aandeel in de Argentijnse kwalificatie. De sterspeler van PSG zette tien minuten voor rust met een vernuftig steekpassje Nahuel Molina op weg naar de 1-0. Na 73 minuten scoorde hij vanop de penaltystip zelf de 2-0. Dat volstond niet voor een overwinning na 90 minuten, want de Nederlandse invaller Wout Weghorst bracht de stand met twee treffers nog gelijk, 2-2. In de verlengingen werd er niet meer gescoord.

Er kwamen strafschoppen aan en die nam Argentinië iets beter dan Nederland (4-3). Messi werkte de eerste Argentijnse elfmeter tegen de netten. “Het had niet tot verlengingen en zeker niet tot strafschoppen moeten komen”, pufte Messi na afloop voor de tv-camera’s. “We weten hoe we moeten vechten en dat hebben we vandaag gedaan. We gaan opnieuw door, dat is het mooiste wat er is. We laten elke wedstrijd zien welk verlangen er in deze groep zit.”

Messi had geen lovende woorden voor scheidsrechter Lahoz die negen gele kaarten uitdeelde aan Argentinië. “Ik denk dat iedereen wel heeft gezien hoe het is gelopen. We vreesden er voor de wedstrijd al voor, omdat we weten hoe hij wedstrijden leidt. Je kan als speler niets meer zeggen, want je krijgt meteen een kaart. Dat is heel frustrerend. De FIFA moet dit bekijken. Zo’n scheidsrechter hoort niet bij zo’n belangrijk duel.”