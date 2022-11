Mexico wint van Saoedi-Arabië maar gaat niet door

Mexico heeft woensdagavond Saoedi-Arabië met 1-2 verslagen op de derde en laatste speeldag van groep C op het WK voetbal in Qatar. Dat volstond niet om naar de volgende ronde te kunnen. Mexico eindigt in de groep met evenveel punten als Polen, dat echter een beter doelpuntensaldo heeft.

Saoedi-Arabië was bij winst in het Lusail Iconic Stadium altijd zeker van kwalificatie voor de volgende ronde, terwijl Mexico sowieso moest winnen om in de running te blijven voor de achtste finales.

Na nog geen drie minuten stond Alexis Vega oog in oog met Mohammed Al Owais. Het Saoedische sluitstuk kwam evenwel goed uit en smoorde het gevaar zo in de kiem. Later in de eerste helft eisten de Mexicanen de bal op en ze versierden nog een aantal kansen, met Orbelin Pineda als bedrijvigste man, maar geen daarvan konden ze verzilveren.

Aan het begin van de tweede helft hadden de Noord-Amerikanen al snel een dubbele voorsprong te pakken. Henry Martin (47.) verlengde een subtiele deviatie van Cesar Montes op corner in doel en Luis Chavez (52.) nagelde niet veel later een vrije trap op magistrale wijze in de rechterbovenhoek. 20 minuten voor tijd kreeg Martin een uitgelezen mogelijkheid om zijn tweede treffer te maken. De aanvaller ramde echter onbesuisd over. De verlossende derde goal zou niet meer vallen.

Salem Al Dawsari (90.+5) sloeg integendeel diep in blessuretijd het laatste sprankeltje hoop aan diggelen. Argentinië, groepswinnaar met 6 punten na een 0-2 overwinning tegen Polen, treft bij de laatste zestien Australië, de runner-up uit groep D. Polen, de nummer twee met 4 punten, ontmoet met Frankrijk de regerende wereldkampioen. Voor Mexico (ook 4 punten) en Saoedi-Arabië (3 punten) zit het WK-avontuur erop.