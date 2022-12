Duitsland uitgeschakeld, ondanks moeizame zege tegen Costa Rica

Duitsland is donderdag uitgeschakeld in de groepsfase van het WK voetbal in Qatar. De 2-4 zege tegen Costa Rica op de derde en laatste speeldag in groep E volstond voor die Mannschaft niet om door te stoten naar de achtste finales, doordat Japan met 2-1 won van Spanje.

Serge Gnabry (10.) opende voor Duitsland de score. Yeltsin Tejeda (58.) en Juan Vargas (70.) leken even voor een Costa Ricaanse stuntzege te zorgen. Kai Havertz (73., 85.) en Niclas Füllkrug (89.) stelden echter orde op zaken. Ondanks de overwinning zijn de Duitsers net als in 2018 uitgeschakeld in de groepsfase.

Duitsland voerde meteen de druk op, Navas ging goed plat op een schot van Musiala. Gnabry knikte vervolgens de 0-1 tegen de touwen. De Duitsers, met een bedrijvige Musiala, leken vertrokken voor een monsterscore. Navas stond echter pal op een poging van Goretzka, even later pakte hij een afstandsschot van Kimmich in twee tijden.

Costa Rica reageerde via Fuller, die na geklungel van Raum en Rüdiger kon aanleggen. Neuer zat er nog met zijn vingertoppen bij.

Costa Rica even op voorsprong

Iets voor het uur lukte Costa Rica de gelijkmaker. Neuer kreeg een kopbal van Bennette niet onder controle, Tejeda trapte in de herneming binnen. De Duitsers klopten daarna opnieuw nadrukkelijk op de Costa Ricaanse deur. Musiala vond tweemaal de paal op zijn weg.

Aan de overzijde was het echter Vargas die de 2-1 binnen duwde na heel wat geharrewar.

Drie minuten later hingen de bordjes opnieuw in evenwicht. Füllkrug bood Havertz de 2-2 aan, even later hield Navas eerstgenoemde met een prachtige redding van de 2-3. Die viel uiteindelijk toch nog, Havertz scoorde van dichtbij. En ook Füllkrug pikte nog een goal mee.

Stéphanie Frappart, de eerste vrouw die een match floot op een WK voor mannen, noteerde na het laatste fluitsignaal de 2-4 zege van Duitsland in haar notitieboekje.

In poule E eindigt Japan met 6 punten op de eerste plaats. Spanje en Duitsland hebben 4 punten, maar de Spanjaarden hebben een beter doelsaldo (+6 tegenover +1). Costa Rica sluit de rij met 3 punten.