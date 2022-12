In de kwartfinale van het WK 2010 in Zuid-Afrika voltrekt zich een van de meest memorabele wedstrijden ooit op een Wereldbeker. In de confrontatie tussen Uruguay en Ghana keert Luis Suárez in de 120ste minuut een bal van de lijn met zijn handen. Een throwback.

‘Ik zat vastgelijmd aan mijn tv-scherm, net als een heleboel andere Ghanezen en Afrikanen’, vertelt Nana Asare aan de telefoon over de beroemde kwartfinale van het WK 2010 tussen Uruguay en Ghana. De Ghanese ex-speler van onder andere KAA Gent en KV Mechelen is sinds enkele jaren gestopt met voetballen maar vertoeft nog steeds in België. Hij werkt momenteel aan een project in samenwerking met de Buffalo’s om Afrikaanse spelers te begeleiden.

De gewezen linksachter rakelt met een goedlachse ondertoon herinneringen op aan het moment. ‘Ik was enorm trots dat mijn land het al zo ver had geschopt. Die match leefde heel hard in mijn omgeving. Wat er in die korte tijd allemaal is gebeurd, is eigenlijk te gek voor woorden. Maar dat is voetbal, zeker?’ Asare kijkt met een flinke portie fierheid terug naar die periode, maar beseft maar al te goed dat het een gemiste kans was voor Ghana.

Tegen de verwachtingen

In de groepsfase blijkt al snel dat Uruguay een van de kanshebbers is voor een ereplaats. Onder leiding van de ervaren Diego Forlán stoomt het Zuid-Amerikaanse team door naar de volgende ronde als groepswinnaar. Ghana heeft het een stuk moeilijker. De Black Stars plaatsen zich uiteindelijk tegen alle verwachtingen in. Ze behalen slechts vier punten, evenveel als Australië, maar hebben een beter doelsaldo.

Asamoah Gyan van Ghana © GETTY

In de 1/16 finales loten beide ploegen op het eerste zicht haalbare kaarten. Uruguay neemt het op tegen Zuid-Korea, terwijl Ghana in de ogen kijkt van de Verenigde Staten. In een spannende wedstrijd brengt Kevin-Prince Boateng de Ghanezen op voorsprong. De Verenigde Staten spelen daarna wel de ene kans na de andere bij elkaar. Toch komt de aansluitingstreffer er uiteindelijk via een strafschop, omgezet door Landon Donovan. Verlengingen dus en daar haalt Asamoah Gyan zijn gram. Hij werkt de bal enig mooi in doel en stuurt Ghana zo naar de volgende ronde.

Een gelijkaardig spelverloop in de match van Uruguay. Suárez maakt de 1-0 voor La Celeste, waarna de Koreanen terugprikken. Pas in de 80ste minuut weet Uruguay afstand te nemen en het is opnieuw Suarez die zijn team over de streep trekt.

Anticlimax

Zo ontmoeten de teams elkaar in de kwartfinale. Een atypische affiche, want tot dan hebben slechts twee andere Afrikaanse teams de kwartfinale bereikt. Kameroen deed het in 1990 in Italië en Senegal in 2002, toen Zuid-Korea en Japan het toernooi organiseerden. Er staat dus veel op het spel voor de Ghanezen.

In een kolkend FNB Stadium krijgen de 84.000 toeschouwers waar voor hun geld. De match is een uiterst aardig kijkstuk. Het is Ghana dat eerst mag juichen. Op slag van rust knalt Sulley Muntari van op meer dan 30 meter het leer in doel. Uruguay moet reageren en slaagt daar al snel in. Het krijgt in de 55ste minuut een vrije trap aan de rand van de zestien. Forlán zet zich achter de bal en legt magistraal binnen. Geen toeval, want hij is een van de spelers die het best om kan gaan met de speciale WK bal, de Jabulani.

In de verlengingen eist Luis Suárez de hoofdrol op. In de 120ste minuut komt de innerlijke volleyballer van de Uruguayaan naar boven wanneer hij een bal uit zijn doel houdt met zijn handen. Consternatie alom bij de Ghanezen. De scheidsrechter schuift een rode prent onder de neus van Suárez en legt de bal op de stip.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

‘Ik geloofde mijn ogen niet. Ik was al recht gesprongen omdat ik zeker was dat de bal erin zou vliegen’, zegt Asare. ‘En plots zie ik de bal gekeerd worden, maar niet door de doelman. Ik stond echt perplex, zoiets had ik nog nooit gezien. Nadat de situatie bij me was doorgedrongen, vond ik het zo erg nog niet. Ik had er vertrouwen in dat we de penalty wel zouden scoren. Gyan was onze topschutter en een strafschopspecialist!’

Reactie Gyan

Het is inderdaad Asamoah Gyan die zijn verantwoordelijkheid neemt. Hij trapt op de bovenkant van de lat en mist zo zijn afspraak met de geschiedenis. Aan de zijlijn staat een juichende Uruguayaanse spits die zojuist zijn land van de uitschakeling heeft gehouden. Alsof God het zo wil, draait de strafschoppenreeks uit op een Zuid-Amerikaans delirium. Het straffe is: Gyan zet de eerste penalty wél feilloos om, maar daarna missen John Mensah en Dominic Adiyiah. Ghana ziet zo de droom om het eerste Afrikaanse land in de halve finale te worden uiteenspatten.

Gyan reageerde recent op zijn penaltymisser. In een interview bij een radioprogramma van het Britse TalkSPORT keek hij terug op dat miserabele moment: ‘Ik zou hetzelfde gedaan hebben als Suárez. Hij heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat zijn land nog een kans had om door te gaan. Het deed enorm veel pijn om de penalty te missen, omdat de druk enorm was. Normaal gezien trap ik mijn strafschoppen nooit zo hoog, dus ik schrok er zelf van dat hij over ging. Het blijft wel hangen, want nu en dan word ik er nog over aangesproken. Ik moet er gewoon mee leren leven.’

Nana Asare: ‘Misschien kunnen we nu bereiken wat in 2010 niet lukte.’ © Belga Image

Het lot

Op de laatste speeldag van dit WK nemen Ghana en Uruguay het opnieuw tegen elkaar op. Door het verloop van de poule kan het wel eens een heel interessante wedstrijd worden. Het ideale scenario voor revanche, meent Asare.

‘Die match staat in het geheugen gegrift van heel wat Afrikanen. Je mag er van op aan dat er bij de Ghanese spelers nog een vorm van boosheid in zit. Voor ons is dit dé match van het WK. Uruguay uit het toernooi kegelen zou enorm zoet smaken. Heel Ghana staat achter het team en bovendien is er wel degelijk een groot geloof in de kwaliteiten van onze selectie. Sommige spelers leunen aan bij de Europese subtop, dus een resultaat halen moet mogelijk zijn. Mochten we die wedstrijd effectief winnen, dan zal de ploeg een enorme boost aan vertrouwen krijgen. Misschien kunnen we zo bereiken wat in 2010 niet lukte.’