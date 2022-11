Mat Oranje speelt gelijk tegen Ecuador: 1-1

Nederland heeft zich vrijdag op het WK in Qatar nog niet van een plaats in de achtste finales kunnen verzekeren. Op de tweede speeldag in groep A speelde het 1-1 gelijk tegen Ecuador.

Bij de rust stond Oranje 1-0 voor in het Khalifa Internationaal Stadion in Ar Rayyan, dankzij een doelpunt van Cody Gakpo (6e). Enner Valencia (49e) maakte met zijn derde doelpunt op dit WK gelijk. Het werd geen hoogstaand duel.

Cody Gapko, die maandag zijn land op weg zette naar 2-0 winst tegen Senegal, opende de score al in de zesde minuut. De aanvaller van PSV knalde de bal vanop de rand van de zestien voorbij doelman Hernan Galindez.

Na de vroege goal maakte Nederland offensief nog weinig klaar. Ecuador creëerde meer gevaar, maar op een schot van Enner Valencia beschaamde doelman Andries Noppert het vertrouwen van Louis van Gaal niet. Kort voor rust trof Pervis Estupinan wel raak, maar bracht de Algerijnse wedstrijdleiding redding. Die had gezien dat Jackson Porozo uit buitenspel het zicht van Noppert belemmerde.



Na de pauze was het Ecuador dat snel scoorde. Een knal van Estupipan werd nog gestopt door Noppert, de rebound van Valencia niet. De Fenerbahçe-spits zit al aan drie doelpunten op dit WK.

Op het uur kwam Nederland goed weg toen Gonzalo Plata de deklat trof. Voor Ecuador eindigde de wedstrijd in mineur, topscorer Valencia moest in de slotminuut geblesseerd van het terrein.

In de andere wedstrijd in groep, A won Senegal vrijdagnamiddag met 3-1 van Qatar. Nederland en Ecuador hebben nu allebei vier punten, Senegal volgt met drie punten. Qatar is na twee nederlagen uitgeschakeld. Op de slotspeeldag neemt Nederland het tegen het gastland op en geven Ecuador en Senegal elkaar partij.

Nederland mag dan nog niet honderd procent zeker zijn, de kaarten liggen wel heel erg goed. Alleen als Ecuador verliest van Senegal en het zelf een zwaardere nederlaag lijdt tegen Qatar, zit Nederland niet in de achtste finales. De mogelijke tegenstanders daarin komen uit groep B (Engeland, Iran, VS, Wales).