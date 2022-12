Nederland is eerste kwartfinalist na 3-1 zege tegen Verenigde Staten

Nederland heeft zich zaterdag als eerste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal in Qatar. Het versloeg in de achtste finales de Verenigde Staten met 3-1.

Memphis Depay (10.) en Daley Blind (45.+1) zorgden voor de 2-0 ruststand in het Khalifa International Stadium in Al Rayyan. Haji Wright (76.) lukte in de tweede helft de aansluitingstreffer. Denzel Dumfries (81.), goed voor de assists bij de eerste twee goals, drukte de Amerikaanse hoop snel de kop in.

Oranje kwam vroeg in de match goed weg. Pulisic trapte oog in oog met Noppert op de benen van de Nederlandse doelman. In de tiende minuut vond Dumfries ploegmaat Depay met een afgemeten voorzet, de aanvaller van FC Barcelona legde het leer in de linkerbenedenhoek. Weah testte aan de overzijde Noppert met een afstandsschot. Blind zorgde op slag van rust voor de 2-0, hij tikte binnen op aangeven van opnieuw Dumfries.

Ream zorgde in het begin van de tweede helft ei zo na voor de aansluitingstreffer, Gakpo keerde zijn poging voor de lijn. Opnieuw zaaide een voorzet van Dumfries onrust in de achterste gelederen van de Amerikanen, doelman Turner voorkwam een owngoal van Zimmerman. Nederland leek in een zetel te zitten, maar Depay hielp de VS bijna met een slechte terugspeelbal. Na een mindere controle moest Wright te ver uitwijken, Dumfries verhinderde een doelpunt. Even later was de 2-1 wel een feit. Wright devieerde een voorzet van Pulisic, waardoor de bal in doel caprioleerde. Maar het team van Louis van Gaal reageerde snel: Blind zette voor op Dumfries, die de bal in een tijd tegen de touwen knalde. De VS kon geen vuist meer maken.

Volgende week vrijdag speelt Oranje in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Australië.