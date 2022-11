Nederland niet zonder moeite voorbij dapper Senegal: 0-2

Het kostte Oranje bloed, zweet en tranen maar de eerste zege van het WK is binnen na de 0-2-overwinning op Senegal. Cody Gakpo brak de ban voor Nederland in het slot, Davy Klaassen verdubbelde die voorsprong in de extra tijd.

Senegal, dat het op het WK zonder zijn geblesseerde sterspeler Sadio Mané moet stellen, liet zich allerminst aftroeven door Oranje. Beide teams dreigden in de eerste helft, zonder evenwel de doelmannen aan het werk te zetten.

De Afrikaanse kampioen kwam minder fris voor de dag na de pauze. Van Dijk kopte na een hoekschop nipt over het doel van Mendy. Omdat ook Oranje wegzakte, besloot Louis van Gaal in te grijpen. Voorin mocht Vincent Janssen (Antwerp) plaatsmaken voor Memphis Depay, nog maar net hersteld van een hamstringblessure.

Dia dwong de onervaren Noppert (0 caps) even later tot een save met een schot in de draai. De ‘Leeuwen van Teranga’ dreigden opnieuw via Idrissa Gueye, maar Noppert stond pal. Intussen had Senegal Diallo en Kouyaté (ex-Brussels, -Kortrijk en -Anderlecht) geblesseerd zien uitvallen.

De match leek op een doelpuntenloos gelijkspel af te stevenen, tot Frenkie de Jong het leer in de zestienmeter zwiepte. Cody Gakpo was met het hoofd net sneller op de bal dan Mendy: 0-1. Davy Klaassen zorgde in de blessuretijd nog voor een tweede Nederlandse treffer, de middenvelder van Ajax was goed gevolgd toen Mendy een schot van Depay loste.

In groep A telt Oranje drie punten, net als Ecuador. De Ecuadorianen versloegen zondag gastland Qatar met 0-2 in de WK-openingsmatch. Op de tweede speeldag speelt Nederland vrijdag tegen Ecuador, Senegal treft dan Qatar.

Senegal en Nederland, de op papier twee sterkste landen in de poule, zouden oorspronkelijk de eerste WK-wedstrijd spelen. Maar de FIFA ging half augustus in op de wens van gastland Qatar om de openingswedstrijd te spelen.

